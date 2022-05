Erstes kombiniertes BTC-Gold-Produkt an der SIX gelistet

• Gold gilt schon seit Langem als Inflationsschutz• Bitcoin mittlerweile als digitales Gold gehandelt• 21Shares und ByteTree bringen erstes kombiniertes Bitcoin-Gold-Produkt an die SIX

Anleger, die sich gegen die hohe Inflation absichern wollen, haben dafür in der Schweiz nun eine neue Möglichkeit. So wird an der Heimatbörse SIX seit Kurzem das erste Produkt weltweit gehandelt, welches den Bitcoin sowie die Krisenwährung Gold gleichzeitig trackt. Während das Edelmetall seit jeher als gute Absicherung in schwierigen Zeiten gilt, hat sich die Cyberdevise Bitcoin in den letzten Jahren einen Ruf als digitaler Wertspeicher erarbeitet. Vor diesem Hintergrund hat der Anbieter 21Shares gemeinsam mit ByteTree Asset Management ein ETP ins Leben gerufen, welches den ultimativen Inflationsschutz bieten soll, das BOLD ETP.

Das BOLD ETP

Hier werden die Preise von Gold und Bitcoin in einem für diesen Zweck zusammengestellten Index nachgebildet. Eine neue Gewichtung erfolgt monatlich gemessen an der relativen Volatilität der Assets, wobei derjenige Vermögenswert stärker gewichtet wird, der innerhalb von 360 Tagen weniger Schwankungen zeigte. Bei der Auferlegung des ETPs beträgt der Bitcoin einen 18,5 prozentigen Anteil, Gold daneben 81,5 Prozent.

Bessere Diversifizierung

Laut ETFStream kommentierte ByteTree-CEO Carhlie Erith den Launch des ETPs folgendermassen: "Gold hat historisch gesehen das Portfolio gegen inflationäre Umgebungen geschützt, wohingegen Bitcoin als digitales Äquivalent von Gold fungiert mit einer steigenden Anwendung bei Investoren als spezifische Anlageklasse und zentraler Wertspeicher. In einer Zeit von einer wachsenden strukturellen Inflation und erhöhten geopolitischen Risiken, kann dies [BOLD] als wichtige Diversifizierung von Risiko und Rendite in einem ausgewogenen Portfolio agieren".

21Shares-Chef Hany Rashwan äusserte sich daneben wie folgt: "Dieses Hybridprodukt kombiniert den traditionellen Wert von Gold mit den vielversprechenden Renditen von Bitcoin, was von vielen als neues Gold angesehen wird".

