EOS Coin Prognose bis 2040: Geht es noch weiter runter?

Bis zu 1 Million Transaktionen pro Sekunde soll das EOS-Netzwerk skalierbar sein. Zumindest ist das die Vision ihrer Gründer, Brendan Blumer und Daniel Larimer, die EOS 2017 veröffentlicht und 2018 erstmals den EOS Coin angeboten haben. Sie haben dabei schon von Anfang grosse Versprechungen gemacht und sahen sich als „Ethereum-Killer“. Nachdem das Projekt zunächst gut angenommen wurde, sind inzwischen zahlreiche Kritiker zu finden. Sie sehen in den fehlenden Weiterentwicklungen ein Problem für zukünftiges Wachstum und es gibt auch Hinweise auf Sicherheitsprobleme beim Abstimmungssystem.

Hinter EOS steht das Unternehmen Block.One

Kostenlose Transaktionen durch einen inflationsbasierten Mechanismus

CoinSwitch sieht EOS technologisch fortschrittlicher als Ethereum oder Bitcoin

Netzwerk für Entwickler von dezentralisierten Apps entwickelt

IMPT besser als EOS?

Jahr EOS Coin Prognose Grund 2023 -0,7000 € Schlechte Stimmung unter Anlegern 2024 +0,8000 € Leichte Erholung am Markt 2025 -0,06000 € Ethereum Merge entfaltet volle Wirkung 2030 +0,9000 € Neue Entwicklungen auf dem Markt 2035 +0,1000 € Anwendungsgebiet wird erweitert 2040 +0,2500 € Allgemeiner Aufschwung am Kryptomarkt

Was ist mit EOS los?

Nicht viel, könnte man das Drama um den EOS Coin derzeit zusammenfassen, denn die Analysten sehen die Kryptowährung des EOS-Netzwerks bei SELL. Einzelpersonen und Unternehmen können auf dem Open-Source-Netzwerk nach wie vor Blockchain-basierte Anwendungen und Smart Contracts programmieren.

Allerdings ist anders als vorhergesagt, ist kein Ethereum-Killer entstanden. Ganz im Gegenteil, denn Ethereum selbst hat für Weiterentwicklungen gesorgt und mit The Merge die Weichen für eine energiesparende Zukunft gestellt.

Von den hohen Erwartungen an Performance und Skalierbarkeit ist nicht viel übrig geblieben. Zwar sind die Gebühren sehr niedrig, aber das bedeutet auch, es gibt nur geringe Gewinne, die in die weitere Entwicklung neuer Geschäftsmodelle fliessen können. Die schnellen Kursschwankungen setzen dem EOS Coin zusätzlich zu. Viele der versprochenen Funktionen sind bisher nicht geliefert worden, sie liegen also nur in der Theorie vor.

Weiterhin kritisch muss bei EOS die Anzahl der Delegierten gesehen werden, die nur bei 21 liegt. Diese kleine Gruppe könnte sich also theoretisch absprechen und gefälschte Transaktionen bestätigen. Das ist bisher zwar nicht passiert, aber rein theoretisch durchaus möglich. Mit einer so geringen Anzahl an Delegierten, leidet natürlich auch die Dezentralität des EOS-Netzwerkes.

Hat EOS eine Zukunft?

Das hängt von weiteren Entwicklungen des Netzwerks ab. Beim Kurs jedenfalls zeigt sich eine klare Verschlechterung der Stimmung unter den Anlegern, vor allem in den letzten 7 Tagen kennt der EOS Coin nur eine Richtung, und zwar die nach unten. Anhänger vergleichen das EOS-Netzwerk mit einem Betriebssystem für Blockchains. Aber bei diesem Projekt haben nur wenige ein wirkliches Mitspracherecht, sodass Entwicklungen nicht mit den aktuellen Kundenbedürfnissen übereinstimmen.

Alles, was Sie über EOS wissen müssen.

Bei EOS ist es nicht nur das Unternehmen Block.One, dass die Zügel in der Hand hält, sondern auch die EOS Network Foundation. Für das Netzwerk, EOSIO, also EOS.io, wollen die Entwickler vor allem mehr Dezentralität schaffen, so die Webseite. Doch die ist bisher nicht wie angekündigt umgesetzt worden.

Die vor wenigen Wochen erneut angekündigte Social Media Plattform Voice, die auf der EOS Public Chain und unter dem EOSIO Protokoll laufen soll, ist zwar inzwischen veröffentlicht, sorgte aber für überwiegend unterkühlte Reaktionen bei den Anlegern.

Und im Twitter Account gibt es schon seit Dezember 2021 keine aktuellen Einträge.

.@Gimly_io’s founder explains the ultimate goal of their self-sovereign identity framework. #BuiltOnEOSIO — EOSIO (@EOSIO) November 30, 2021

Ob EOS eine Zukunft hat, wird sich in der Zukunft zeigen müssen. Die drei Vorteile von EOS sind im Wesentlichen die Kostenfreiheit, die hohe Skalierbarkeit und seine Rollback-Aktionen, um Gegenmassnahmen bei schwerwiegenden Systemfehlern, wie beispielsweise Hackerangriffe, zu beheben.

Die Blockchain ist deutlich schneller als Proof-of-Work Blockchains. Doch Ethereum hat mit der Umstellung auf den Proof-of-Stake die ehemals angepeilten Massstäbe völlig neu definiert.

Ist IMPT besser als EOS?

Auch wenn sich diese beiden Coins nicht von ihrer Funktionsweise oder ihrem Anwendungsfall miteinander vergleichen lassen, haben wir sie doch für unsere Kursprognose herangezogen. Das liegt daran, dass IMPT ein sehr erfolgreiches Projekt ist, während man bei EOS deutlich sieht, dass sich die Anhänger und Investoren anders orientieren.

Es sind genau solche Projekte wie IMPT, einer Plattform für den privaten CO2-Zertifikatehandel, die jetzt Anleger suchen und in die sie gerne investieren.

Mit IMPT tätigen Sie eine nachhaltige Investition und unterstützen den Klimawandel. Der Mehrwert der Blockchain-Plattform kommt nicht einem dahinter stehenden Unternehmen zugute sondern direkt der Umwelt und unserem Klima. Kein Wunder, dass IMPT mehr als 20 Millionen USD im Pre-Sales einsammeln konnte und auch nach dem Listing auf der LBank weitere Privatanleger anzieht.

Gehen auch Sie diesen wichtigen Schritt mit und unterstützen Sie das Klima mit IMPT.

Fazit: Angefangen hat alles mit einer grossartigen Vision und einem sehr erfolgreichen ICO, der dann direkt für Platz 20 nach Marktkapitalisierung sorgte. Doch nach fast 5 Jahren ist der EOS-Coin in der Verlustzone und die Kryptowährung auf Platz 40 abgerutscht. Der Kurs für den EOS liegt heute bei 0,8325 € mit einem Tagesverlust von 0,76 %. Auch wenn die Plattform in China besonders beliebt ist, reicht das nicht für eine vollständig positive EOS Coin Prognose aus.

Derzeit schafft die Blockchain nur etwa 50.000 der anvisierten 1 Millionen Transaktionen pro Sekunden und es sind genau diese Zahlen, die Anleger frustrieren und Kritiker in ihren Aussagen bestärken. Die EOS Prognosen bis 2040 sind daher mit grösser Vorsicht zu sehen, da viele Faktoren derzeit nicht klar sind. Bei IMPT hingegen sieht es mehr als rosig aus, das Projekte konnte im Pre-Sales bereits mehr als 20 Millionen USD einsammeln.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.