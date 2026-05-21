Dollar zu Franken und Euro schwächer

Grund waren Aussagen von US-Aussenminister Marco Rubio wonach es Fortschritte in den Iran-Verhandlungen gibt.

Der US-Dollar notiert am frühen Abend mit 0,7873 Franken in etwa wieder auf dem Niveau vom Morgen (0,7872), nachdem er am Mittag noch bei 1,1598. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1612 und damit tiefer als am Nachmittag mit 0,7888. Er zeigt sich ebenfalls nahezu unverändert zum frühen Geschäft (1,1619).

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Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9142 schon den ganzen Tag mehr oder weniger auf der Stelle.

Rubio sprach von "einigen guten Anzeichen" bei den laufenden Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran. Dies sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. Er wolle aber nicht "übermässig optimistisch" sein, dämpfte er die Erwartungen aber gleich wieder etwas ein. Wenn es zu keinem guten Abkommen kommt, dann behalte sich US-Präsident Donald Trump bekanntlich wieder härter Massnahmen gegen das Land vor.

Diese doch eher vorsichtigen Aussagen reichten schon aus, die Ölpreise wieder deutlich nach unten zu drücken. Der Preis für die Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli fiel auf rund 103 Dollar, nachdem er am Mittag noch bei fast 110 Dollar stand.

awp-robot/cg

Zürich (awp)