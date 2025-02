Dollar zieht über Nacht etwas an - Warum das Devisengeschäft am Dienstag ruhig verläuft

Das Geschäft verläuft laut Händlern in eher ruhigen Bahnen, denn in den USA wurde am Montag der Feiertag Presidents' Day begangen.

Das Währungspaar Euro-Dollar kostet derzeit 1,0459 nach 1,0482 am Vorabend. Auch zum Franken kostet die US-Devise mit aktuell 0,9029 nach 0,9010 Franken etwas mehr. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9442 mehr oder weniger auf der Stelle.

Als Gründe für den festeren Dollar nannten Händler Äusserungen von US-Notenbankvertretern, die sich gegen baldige Zinssenkungen ausgesprochen hätten. Zudem habe die Sicherheitskonferenz in München für eine gewisse Verunsicherung gesorgt. Die Europäer sollen nach Einschätzung von US-Vertretern bei den amerikanisch-russischen Verhandlungen über die Ukraine ausgeschlossen werden. Sie sollen aber später die Friedenssicherung übernehmen. Dies dürfte zu höheren Militärausgaben und einer Ausweitung der Staatsausgaben führen. Dies schwäche tendenziell den Euro, heisst es weiter.

Derweil dürfte der Franken zu Dollar und Euro insgesamt gut abgestützt sein, heisst es in einem Kommentar der Valiant Bank. Die Inflation dürfte längerfristig wieder anziehen. Daher werde weiteren Zinssenkungen der SNB nur eine geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen. Somit sei der Franken zinsseitig gut abgestützt, auch wenn SNB-Direktoriumsmitglied Petra Tschudin kürzlich Negativzinsen erneut als valables geldpolitisches Instrument bezeichnet habe. "Das dürfte vor allem als Warnung gedacht sein, da Marktinterventionen wegen der neuen US-Regierung schwieriger werden", so Valiant.

Zürich (awp)