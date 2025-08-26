Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’376 0.3%  Bitcoin 88’711 -0.1%  Dollar 0.8058 0.0%  Öl 68.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
Dollar und Franken wenig bewegt: Powell-Effekt verpufft allmählich
Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen
Vetropack erzielt in schwierigem Umfeld weniger Umsatz
Intershop dank Aufwertung mit deutlich mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/EUR

Fed im Blick 26.08.2025 08:11:36

Dollar und Franken wenig bewegt: Powell-Effekt verpufft allmählich

Dollar und Franken wenig bewegt: Powell-Effekt verpufft allmählich

Der Dollar hat am Montagabend zugelegt und dieses Niveau über Nacht gehalten.

"Der Powell-Effekt verpufft allmählich", heisst es im Markt.

Der USD/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,8056 und damit praktisch unverändert zum späten Montagabend. Der Euro notiert zum Dollar mit 1,1633 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1621. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9371 mehr oder weniger auf der Stelle.

Vor dem Wochenende noch hatte die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September die US-Währung belastet. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbankertreffen in Jackson Hole, in der er Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob. Dies hatte den USD/CHF-Kurs zeitweise auf unter 0,80 gedrückt und den EUR/USD-Kurs auf über 1,17 gehoben.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

"So schwierig es für Powell ist, sich zwischen 'richtige' geldpolitischen Anforderungen und politischen Forderungen durchzuschlängeln, so schwierig und volatil werden die Zeiten für den Dollar bleiben", fasst Commerzbank-Ökonomin Antje Praefcke die aktuelle Lage zusammen. Die Investoren blicken nun laut Händlern mit zunehmender Sorge auf die in der zweiten Wochenhälfte anstehenden Inflations- und Konjunkturdaten.

Dass die nun gesehene Gegenbewerung beim Dollar zu einer nachhaltigen Aufwertung führt, glaubt hingegen kaum jemand. "Ein Szenario, in dem der Dollar plötzlich massiv aufwertet und zu seiner 'alten Stärke' zurückfindet, fällt mir derzeit nicht ein", meint Praefcke.

Ein Grund dafür sei auch die aktuellen "strukturellen Belastungsfaktoren", konkret die Affäre um die Gouverneurin Lisa Cook. Trump will diese mit sofortiger Wirkung entlassen. Als Grund nannte er "hinreichende Gründe zu der Annahme", dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. Experten halten Trumps Begründung für vorgeschoben: "Trump will mit neuen Ernennungen das Fed schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen bringen", so ein Marktbeobachter.

awp-robot/

Zürich (awp)

Weitere Links:

Fed-Chef Powell öffnet Tür für Zinssenkung: Märkte hoffen auf Entlastung
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200`000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Bitcoin rutscht zeitweise unter Marke von 110`000 Dollar - zuletzt stabilisiert

Bildquelle: istockphoto / Fotogaby,filmfoto / Shutterstock.com,Vladimir Wrangel / Shutterstock.com,Beat Bieler / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9374 0.0019
0.20
USD/CHF 0.8058 0.0001
0.01
USD/JPY 147.6850 -0.0200
-0.01

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag freundlich
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag fester
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag höher
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach
Zweifelhafter Erfolg für Tesla-Aktie: US-Luftwaffe ordert Cybertrucks - für Zielübungen

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}