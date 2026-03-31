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Greenback etwas tiefer 31.03.2026 11:51:00

Dollar tendiert zum Euro seitwärts - Franken etwas leichter - Das bewegt den Markt

Dollar tendiert zum Euro seitwärts - Franken etwas leichter - Das bewegt den Markt

Der US-Dollar hat sich am Dienstag gegenüber dem Euro seitwärts bewegt.

Derweil notiert der Franken gegenüber den Leitwährungen etwas leichter. So stieg etwa der US-Dollar im Tagesverlauf wieder über die Marke von 0,80 Franken.

Marktbeobachter sprechen von einer allgemein etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist die Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, was den Franken als "sicheren Hafen" etwas schwächen dürfte.

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In der Eurozone haben Anleger vor allem die Inflationsdaten im Blick. Wegen des Ölpreiseschubs im Zuge des Iran-Kriegs wird mit einem deutlichen Anziehen der Teuerung gerechnet. Daten aus Ländern des gemeinsamen Währungsraums hatten bereits einen spürbaren Anstieg gezeigt.

Der US-Dollar notiert zum Franken Franken mit 0,8005 Franken wieder etwas fester als am Morgen mit 0,7986. Auch der Euro konnte leicht auf 0,9182 Franken von 0,9159 zulegen. Das Währungspaar EUR/USD notiert derweil wenig verändert bei 1,1471.

Zürich (awp)

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