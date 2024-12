Dollar legt zu Euro und Franken zu - Das sind die Gründe

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro stieg derweil zur Schweizer Währung wieder knapp über die Marke von 94 Rappen und wurde im New Yorker Handel bei 0,9401 Franken gehandelt.

Der Dollar notierte am Abend bei 0,9078 US-Dollar , womit er sich zu den Notierungen am Vormittag um rund einen halben Rappen verteuerte. Der Euro wurde bei 1,0354 Dollar gehandelt, nachdem er am Vormittag noch bei über 1,04 Dollar notiert hatte.

Angesichts der dünnen Umsätze sollten die Kursbewegungen laut Beobachtern aber nicht überinterpretiert werden. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Zudem blieben in vielen europäischen Ländern die Börsen geschlossen, in anderen wurde nur verkürzt gehandelt.

Zürich (awp)