Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’135 -1.1%  SPI 18’637 -1.0%  Dow 49’628 -0.6%  DAX 24’664 -1.0%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’973 -0.9%  Gold 4’706 0.3%  Bitcoin 62’452 -1.5%  Dollar 0.7792 0.1%  Öl 101.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Novartis1200526Nestlé3886335ABB1222171Roche149905998Alcon43249246Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539ams-OSRAM137918297
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kratos Defense-Aktie: Der Rüstungs-Liebling in Cathie Woods Depot
Dollar legt zu Euro und Franken etwas zu - Das sind die Gründe
Edisun Power-Aktie stabil: Kapitalerhöhung und radikaler Strategiewechsel voraus
Landis+Gyr-Aktie: Wachstumsschub soll sich fortsetzen
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagabend um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Devisen im Blick 07.05.2026 21:19:37

Dollar legt zu Euro und Franken etwas zu - Das sind die Gründe

Dollar legt zu Euro und Franken etwas zu - Das sind die Gründe

In den Devisenhandel ist am Donnerstagabend Bewegung gekommen - die US-Währung legte im späten Handel merklich zu.

Dem waren Signale einer erneut zunehmenden Eskalation der Situation im Nahem Osten vorangegangen.

Der Schweizer Franken notiert gegenüber dem US-Dollar am späten Abend mit 0,7788 knapp unter seinem Tageshoch. Auch der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,1751 US-Dollar nach 1,1777 am späten Nachmittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9152 derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

Händler verwiesen auf einen Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die USA erwägen, die Blockade der Strasse von Hormuz wieder aufzunehmen. In der Folge ist auch der Ölpreis wieder in die Höhe geklettert.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte er dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren"

awp-robot/cf

Zürich (awp)

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Die Performance der Kryptowährungen

Bildquelle: autsawin uttisin / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.7820 0.4590
0.29

Meistgelesene Nachrichten

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Alcon-Aktie sackt dennoch ab: Wachstum und neues Milliarden-Rückkaufprogramm
Aktien von VW und Rivian fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär beim Tesla-Konkurrenten auf
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das "NVIDIA der Quantenwelt" werden
Apple-Aktie vor Mega-Deal? Strategiewechsel heizt Übernahmefantasie an
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: Über diese Dividende können sich SAP SE-Anleger freuen
Swiss Re-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Profitiert von tiefen Schäden aus Naturkatastrophen
ams-OSRAM-Aktie zweistellig im Plus: Profitiert von guten Zahlen und KI-Hoffnungen
Stadler-Rail-Aktie letztlich im Plus: Präsident Spuhler bestätigt an GV Jahresziele