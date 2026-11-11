US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Daten im Blick
|
11.11.2026 07:44:00
Dollar legt gegenüber Franken und Euro zu - Davon profitiert der Greenback
Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA verändern die Erwartungen an die Geldpolitik und sorgen am Devisenmarkt für neue Bewegung.
So notiert der US-Dollar gegenüber dem Franken mit 0,8267 etwas höher als am Vorabend (0,8251). Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls weiter abwärts bewegt, wie das Kursniveau von 1,1156 zeigt. Am Dienstagmorgen lag die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1227.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zum Franken hat der Euro hat in der Nacht derweil etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9223 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9212 Franken gehandelt.
Zinserwartungen stützen den Dollar
Aktuell erwartet der Markt gemäss dem CME Fedwatch Tool eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent an der Dezembersitzung. Zudem halten mittlerweile sogar die verbliebenen 13 Prozent einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. Vor einer Woche waren noch 77 Prozent der Marktteilnehmer von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen und niemand von einem grossen.
Da hingegen von der EZB zuletzt mildere Töne kamen, hätten sich die Zinserwartungen zugunsten des Dollars entwickelt, so die Helaba. Der US-Renditevorteil sei deutlich angewachsen.
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|158.8570
|0.1230
|0.08
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9226
|
0.12
|Türkische Lira
|
60.7196
|
-0.22
|Baht
|
40.6503
|
-0.21
|Bitcoin - US Dollar
|
73689.9057
|
0.00
|Real
|
6.7495
|
-0.23
|US-Dollar
|
0.8272
|
0.24
|Zloty
|
4.7649
|
-0.10
|Euro - US Dollar
|
1.1154
|
-0.13
|Ripple - US Dollar
|
1.0592
|
0.46
|Forint
|
394.9106
|
-0.16
|Bitcoin - Euro
|
66066.906
|
0.12
|Ripple
|
1.1416
|
-0.69
|Rubel
|
100.5787
|
-0.20
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- DAX zum Start voraussichtlich weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl höher in den Mittwochshandel einsteigen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.