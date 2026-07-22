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Greenback im Blick 22.07.2026 07:56:00

Dollar hält Vorabendgewinne zum, Franken - Was den Markt bewegt

Dollar hält Vorabendgewinne zum, Franken - Was den Markt bewegt

Der US-Dollar hat über die Nacht die am Vortag erzielten Gewinne gehalten. Die wieder gestiegenen Rohölpreise stützten die US-Währung.

So notiert das USD/CHF-Paar weiter klar über der 0,81er-Marke bei 0,8130 und gleichzeitig steht das EUR/USD-Paar mit 1,1407 nur leicht über der 1,14er-Schwelle. Die Kurse sind gegenüber dem Vorabend praktisch unverändert. Auch beim EUR/CHF-Paar (0,9274) tat sich in der Nacht wenig.

Der Krieg im Nahen Osten treibt den Ölpreis weiter nach oben, auf aktuell über 93 US-Dollar pro Fass. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch erneut militärische Ziele im Iran angegriffen - die elfte Nacht in Folge.

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Abgesehen davon gibt es für den Devisenmarkt kaum Impulse, die Konjunkturagenda ist leer. Das wird sich morgen Donnerstag ändern, wenn der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ansteht. Zwar wird keine Zinserhöhung erwartet, der Markt ist aber trotzdem nervös - wegen möglicher Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zur Inflation und zum weiteren Zinspfad.

awp-robot/rw/to

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