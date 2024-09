Dollar erholt sich zum Franken - die Gründe

Weiterhin schwebt der Mitte kommender Woche anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed über den Märkten. Ökonomen und Anleger diskutieren, ob die Fed die Zinswende mit einer Senkung um 25 oder gar um 50 Basispunkten einleiten wird.

Der US-Dollar hat zum Schweizer Franken mit 0,8482 Fr. wieder etwas Boden gut gemacht, nachdem er am späten Nachmittag noch bei 0,8464 Fr. gehandelt wurde. Allerdings bleibt er weiter unter der noch am Vortag erreichten Marke von 85 Rappen. Auch der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1077 nach 1,1091 am späten Nachmittag gehandelt.

Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9397 derweil mehr oder weniger auf der Stelle. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank den für die Finanzmärkte entscheidenden Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert - es war die zweite Senkung in diesem Jahr. Der Schritt war von Ökonomen einhellig erwartet worden. Die meisten Ökonomen gehen erst für den Dezember von einem weiteren Zinsschritt der EZB aus.

