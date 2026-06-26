US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
26.06.2026 07:53:00
Dollar behauptet sich gegenüber Franken und Euro - Das bewegt den Markt
Am Devisenmarkt hat der Dollar seinen jüngsten Anstieg etwas abgebremst, dafür machte der Franken wieder etwas an Boden gut.
Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8087 Franken wieder unter der Marke von 0,81 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9202 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1378 zeigt.
Mit Blick auf die am Vortag veröffentlichten US-Konjunkturdaten laufe es "einfach rund" für den Dollar, heisst es beispielsweise bei der Commerzbank. So stieg die Wirtschaftsleistung ein Stück schneller als erwartet, die privaten Einkommen legten stärker zu und der PCE-Inflationsindex kletterte zwar weiter nach oben, blieb damit aber im Rahmen der Erwartungen. Ansonsten dürfte der Handel mangels Konjunkturdaten eher impulslos verlaufen.
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|161.6710
|-0.1230
|-0.08
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9203
|
-0.08
|Türkische Lira
|
57.6256
|
0.23
|Baht
|
41.3052
|
0.30
|Bitcoin - US Dollar
|
59952.4609
|
0.37
|Real
|
6.3996
|
-0.24
|US-Dollar
|
0.8089
|
-0.11
|Zloty
|
4.6546
|
0.07
|Euro - US Dollar
|
1.1377
|
0.04
|Ripple - US Dollar
|
1.0364
|
-0.54
|Forint
|
385.1194
|
0.14
|Bitcoin - Euro
|
52697.6136
|
0.25
|Ripple
|
1.1926
|
0.73
|Rubel
|
93.1269
|
-0.38
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen nehmen nach Apple-Preiserhöhungen wieder Fahrt auf: SMI schwächer erwartet -- DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen tiefrot
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein tieferer Start an. Auch in Deutschland dürften zunächst Startverluste zu sehen sein. An den Märkten in Asien kommt es zu einem Ausverkauf.