Dogwifhat Kurs Prognose: Welcher Preis ist maximal realistisch?

Vom 26. Februar bis zum 31. März konnte der Meme Coin Dogwifhat (WIF) seinen Kurs von rund 0,30 US-Dollar auf bis zu 4,85 US-Dollar steigern. Mittlerweile notiert WIF nur noch bei rund 3,90 USD. Allein in den vergangenen 24 Stunden ging es für die Kryptowährung um rund 8 Prozent zurück. Unabhängig davon, ob es sich um eine Korrektur oder Trendumkehr handelt, stellen sich Anleger die berechtige Frage, welchen Kurs Dogwifhat langfristig erreichen könnte.

Auch wenn die Kurse von Kryptowährungen von vielen Faktoren abhängig sind, lässt sich durch einen Blick auf die Marktkapitalisierung des Tokens oft ein mögliches Maximum erkennen. Denn im Grunde hat sich Dogecoin als grösster Meme Coin festgesetzt. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass neue Meme Coins die Marktkapitalisierung von Dogecoin überschreiten.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von Dogwifhat auf rund 4 Milliarden US-Dollar, Dogecoin kommt auf 26 Milliarden US-Dollar. Nimmt man nun an, dass Dogwifhat langfristig die Marktkapitalisierung von Dogecoin erreicht, würde dies einem Dogwifhat Kurs von rund 25,30 US-Dollar entsprechen.

Allerdings setzt dieser Kurssprung auch voraus, dass sich der gesamte Kryptomarkt weiterhin positiv entwickelt. Zur Erinnerung: Im Mai 2021 hatte Dogecoin sogar eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden US-Dollar erreicht. Nachhaltig war die Entwicklung seinerzeit jedoch nicht.

Dieser Coin könnte höhere Kurssprünge als Dogwifhat verzeichnen

Generell ist das Potenzial für eine Kurssteigerung nach Erreichen der Milliardenmarke bei vielen Meme Coins eher begrenzt. Neben Ausnahmen wie Dogecoin und Shiba Inu haben es in der Vergangenheit zahlreiche weitere Meme Coins wie Pepe, Bonk oder eben Dogwifhat geschafft. An die Marktkapitalisierung von Dogecoin oder Shiba Inu kamen sie jedoch nicht heran.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch täglich neue Meme Coins auf der Solana-Blockchain, die ihre Kurse binnen weniger Stunden, Tage oder Wochen gar 100 bis 1000x machen. Allerdings ist es besonders schwierig, diese Coins im Voraus zu identifizieren. Bei Coins im Vorverkauf zeigt sich jedoch durch den bereits eingesammelten Betrag, wie hoch die Nachfrage nach einer Kryptowährung. So hat die Kryptowährung Slothana beispielsweise in rund einer Woche bereits mehr als 6 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Das Konzept des Meme Coins auf der Solana Blockchain ist simpel: Einen Use-Case gibt es nicht. Stattdessen geht es um ein dann doch ambitioniertes Faultier. Denn Slothana will aus einem 420 Dollar-Investment 420 Millionen US-Dollar machen. Die Marktkapitalisierung von Slothana liegt durch den gerade erst gestarteten Presale noch deutlich unter 100 Millionen US-Dollar. Daher würde in diesem Fall bereits eine Marktkapitalisierung von wenigen hundert Millionen US-Dollar genügen, um aus dem Vorverkauf hohe Gewinne zu erzielen. Allerdings ist auch das Risiko in diesem Fall deutlich grösser, denn kleinere Coins sind besonders volatil.

