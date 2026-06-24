|Krypto-Invest im Fokus
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24.06.2026 19:43:08
Dogecoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dogecoin-Investment verlieren können.
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Am 23.06.2021 wurde Dogecoin bei 0.2347 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in DOGE investiert hätte, befänden sich nun 42’612.49 Dogecoin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.06.2026 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0.078825 USD 3’358.92 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66.41 Prozent.
Am 24.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.073372 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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