|Krypto-Investment im Blick
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26.08.2026 19:43:08
Dogecoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Dogecoin verdienen können.
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Dogecoin kostete gestern vor 10 Jahren 0.000230 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 43’412’198.83 DOGE im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 25.08.2026 gerechnet (0.085968 USD), wäre die Investition nun 3’732’056.44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37’220.56 Prozent angezogen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 06.08.2026 bei 0.068944 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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