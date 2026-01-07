Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Anzeige

Dogecoin notierte am 06.01.2021 bei 0.010407 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 960’891.71 DOGE im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 144’800.29 USD, da Dogecoin am 06.01.2026 0.1507 USD wert war. Aus 10’000 USD wurden somit 144’800.29 USD, was einer positiven Performance von 1’348.00 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0.1172 USD. Bei 0.4151 USD erreichte Dogecoin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net