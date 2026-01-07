Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 49’201 -0.5%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9318 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’452 -0.9%  Bitcoin 72’440 -2.8%  Dollar 0.7974 0.3%  Öl 59.9 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Musk nimmt Robotaxis 2026 in den Fokus
So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Suche...
Plus500 Depot
Investment im Fokus 07.01.2026 19:43:08

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Dogecoin-Investition verdienen können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Dogecoin notierte am 06.01.2021 bei 0.010407 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 960’891.71 DOGE im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 144’800.29 USD, da Dogecoin am 06.01.2026 0.1507 USD wert war. Aus 10’000 USD wurden somit 144’800.29 USD, was einer positiven Performance von 1’348.00 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0.1172 USD. Bei 0.4151 USD erreichte Dogecoin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall