Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

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Gestern vor 1 Jahr notierte Dogecoin bei 0.2313 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43’239.27 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 12.05.2026 auf 0.1100 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’755.61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 52.44 Prozent gleich.

Am 05.02.2026 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net