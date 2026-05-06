Dogecoin: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 10 Jahren gewesen

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Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0.000341 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’929’458.64 Dogecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 336’238.69 USD, da Dogecoin am 05.05.2026 0.1148 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 33’523.87 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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