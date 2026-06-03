|Langzeit-Investment
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03.06.2026 19:43:08
Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt
Vor Jahren in Dogecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0.000231 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43’224’551.55 Dogecoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’998’640.59 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 02.06.2026 auf 0.092509 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 39’886.41 Prozent erhöht.
Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0.088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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