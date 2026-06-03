Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’218 -0.7%  SPI 18’739 -0.6%  Dow 50’880 -0.8%  DAX 24’796 -1.3%  Euro 0.9192 0.4%  EStoxx50 6’054 -0.9%  Gold 4’438 -1.1%  Bitcoin 52’365 -0.4%  Dollar 0.7927 0.8%  Öl 98.1 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt
So viel Wert wäre mit einem Investment in Tether von vor 5 Jahren verloren gegangen
SpaceX-Aktie im Fokus: Früher NVIDIA-Bulle setzt auf die nächste KI-Chance im All
Amazon-Aktie im Anlegerfokus: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuen
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Suche...
Plus500 Depot
Langzeit-Investment 03.06.2026 19:43:08

Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt

Dogecoin: So hätte sich ein Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt

Vor Jahren in Dogecoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0.000231 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43’224’551.55 Dogecoin in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’998’640.59 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 02.06.2026 auf 0.092509 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 39’886.41 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0.088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2895 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?