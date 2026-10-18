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Krypto-Marktbericht 18.10.2026 09:48:20

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Sonntagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,30 Prozent auf 81.569,42 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 81.323,09 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 15,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,28 Prozent stärker bei 58,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 58,74 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.394,89 US-Dollar am Vortag auf 2.406,81 US-Dollar nach oben (0,50 Prozent).

Nach 274,51 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagvormittag um 0,05 Prozent auf 274,65 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,291 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,291 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 1,20 Prozent auf 575,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 568,56 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2189 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1771 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1768 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3333 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3327 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (716,18 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 719,84 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0789 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0791 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,07 Prozent auf 103,19 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 103,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Avalanche um 0,18 Prozent auf 9,758 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,741 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,95 US-Dollar am Vortag auf 11,98 US-Dollar nach oben (0,24 Prozent).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9763 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9751 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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