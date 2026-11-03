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03.11.2026 17:23:14
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.
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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,97 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 77.444,65 US-Dollar wert, nach 76.702,15 US-Dollar am Vortag.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,2 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 11,7 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,97 Prozent auf 54,17 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 53,65 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,80 Prozent auf 2.290,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.249,71 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,21 Prozent auf 276,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 275,89 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,32 Prozent auf 1,276 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,247 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 2,35 Prozent auf 620,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 606,05 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1903 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1882 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1626 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1641 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3189 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3223 US-Dollar.
Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,16 Prozent auf 699,05 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 697,94 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 1,48 Prozent auf 0,0752 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0741 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Solana am Dienstagnachmittag hinzu. Um 1,61 Prozent auf 93,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 91,82 US-Dollar.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,388 US-Dollar am Vortag auf 8,559 US-Dollar nach oben (2,04 Prozent).
Währenddessen wird Chainlink bei 11,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,11 US-Dollar).
Daneben wertet Sui um 17:11 auf. Es geht 2,58 Prozent auf 0,8948 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,8722 US-Dollar stand.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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