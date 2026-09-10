|Krypto-Marktbericht
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10.09.2026 17:23:14
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 1,18 Prozent auf 77.313,17 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 78.240,02 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,99 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 8,4 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um 1,61 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 52,25 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 53,10 US-Dollar wert war.
Zudem gibt Ethereum am Donnerstagnachmittag nach. Um 1,05 Prozent auf 2.441,53 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.467,54 US-Dollar.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 10,00 Prozent auf 226,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 251,61 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 2,52 Prozent auf 1,359 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,395 US-Dollar wert.
Daneben wertet Monero um 17:11 ab. Es geht 1,57 Prozent auf 503,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 511,36 US-Dollar stand.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2120 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2112 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1776 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1812 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3388 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3387 US-Dollar.
Nach 723,09 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagnachmittag um 1,83 Prozent auf 709,86 US-Dollar gesunken.
Nach 0,0861 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Donnerstagnachmittag um 2,78 Prozent auf 0,0838 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 1,59 Prozent auf 100,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 101,71 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Avalanche-Kurs um 2,51 Prozent auf 7,598 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,794 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 1,10 Prozent auf 11,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,80 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Sui um 3,58 Prozent auf 0,7451 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7727 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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