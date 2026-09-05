Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 79.736,91 US-Dollar und damit 0,09 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 79.666,82 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,2 Prozent. Bei einem Kurs von 10,35 EUR beträgt die Performance seit Auflage 12,3 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 6,11 Prozent auf 53,92 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 50,82 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 auf. Es geht 0,14 Prozent auf 2.458,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.454,95 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (248,12 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 250,29 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 1,09 Prozent auf 1,415 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,400 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 3,54 Prozent auf 539,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 521,30 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 2,96 Prozent auf 0,2174 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,2112 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1795 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1838 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3332 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3314 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 6,69 Prozent auf 769,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 721,23 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Dogecoin am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,23 Prozent auf 0,0875 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0848 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 101,95 US-Dollar am Vortag auf 102,85 US-Dollar nach oben (0,88 Prozent).

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 2,45 Prozent auf 7,560 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,379 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 2,18 Prozent auf 11,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,64 US-Dollar wert.

Zudem legt Sui zu. Um 5,90 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7994 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7549 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.