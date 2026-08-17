|Krypto-Marktbericht
|
17.08.2026 17:23:14
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,62 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 63.849,38 US-Dollar wert, nach 62.829,28 US-Dollar am Vortag.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -10,6 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 17:11 auf. Es geht 0,46 Prozent auf 44,37 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 44,17 US-Dollar stand.
Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,69 Prozent auf 1.905,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.874,16 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,31 Prozent auf 204,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 203,70 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Ripple um 17:11 auf. Es geht 1,16 Prozent auf 1,004 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9920 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,70 Prozent auf 412,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 409,87 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1749 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1746 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1579 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1562 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3309 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3314 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (602,94 US-Dollar) geht es um 0,56 Prozent auf 606,33 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0695 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0703 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,77 Prozent auf 75,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 74,55 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 6,323 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 6,322 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 1,55 Prozent auf 9,532 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,386 US-Dollar stand.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 0,86 Prozent auf 0,6760 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,6702 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’899.54774
|1.63%
|Handeln
|Vision
|0.02929
|1.06%
|Handeln
|Ethereum
|1’547.39270
|1.58%
|Handeln
|Ripple
|0.81467
|1.04%
|Handeln
|Solana
|61.62424
|1.71%
|Handeln
|Cardano
|0.14181
|-0.27%
|Handeln
|Polkadot
|0.61283
|-0.52%
|Handeln
|Chainlink
|7.70770
|1.04%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.56%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.90%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren