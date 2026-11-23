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23.11.2026 09:48:20
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,30 Prozent auf 61.367,39 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 61.184,83 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 4,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -10,7 Prozent.
Währenddessen wird Litecoin bei 40,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (40,11 US-Dollar).
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ethereum-Kurs um 0,07 Prozent auf 1.720,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.719,54 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (198,93 US-Dollar) geht es um 0,27 Prozent auf 199,48 US-Dollar nach oben.
Währenddessen wird Ripple bei 0,9381 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9269 US-Dollar).
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,12 Prozent auf 498,69 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 493,17 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Cardano-Kurs um 1,00 Prozent auf 0,1459 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1445 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1275 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1283 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3052 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3053 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 0,15 Prozent auf 557,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 558,41 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0555 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0553 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 2,45 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 72,25 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 70,52 US-Dollar wert war.
Daneben steigt Avalanche um 0,63 Prozent auf 6,711 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,669 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,30 Prozent auf 8,920 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,806 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 1,54 Prozent auf 0,6650 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6549 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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