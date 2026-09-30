Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 83.364,30 US-Dollar und damit 0,33 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 83.643,19 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 20,5 Prozent.

Nach 66,79 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 0,08 Prozent auf 66,85 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.672,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.676,69 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,14 Prozent.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,18 Prozent auf 308,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 307,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ripple-Kurs um 0,74 Prozent auf 1,501 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,490 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Monero um 0,71 Prozent auf 538,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 542,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2447 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2443 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2247 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt Tron am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,03 Prozent auf 0,3378 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3344 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (758,09 US-Dollar) geht es um 0,20 Prozent auf 759,57 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0938 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Mittwochvormittag nach. Um 0,28 Prozent auf 118,72 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 119,06 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,44 US-Dollar) geht es um 2,51 Prozent auf 11,15 US-Dollar nach unten.

Nach 14,60 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Mittwochvormittag um 2,01 Prozent auf 14,30 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,151 US-Dollar am Vortag auf 1,164 US-Dollar nach oben (1,10 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.