Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:31 gewinnt Bitcoin 6,50 Prozent auf 77.849,77 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.096,59 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 8,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (47,87 US-Dollar) geht es um 5,92 Prozent auf 50,70 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Ethereum-Kurs um 3,13 Prozent auf 2.399,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.326,86 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (222,78 US-Dollar) geht es um 18,39 Prozent auf 263,74 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 8,58 Prozent auf 1,379 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,270 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Monero-Kurs um 0,26 Prozent auf 413,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 414,25 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 7,48 Prozent auf 0,2135 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1986 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 12:31 auf. Es geht 4,63 Prozent auf 0,1900 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1816 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3373 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3403 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (655,63 US-Dollar) geht es um 3,32 Prozent auf 677,40 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0838 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0803 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,10 Prozent auf 91,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 87,64 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 4,16 Prozent auf 7,577 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 7,274 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 6,60 Prozent auf 11,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,68 US-Dollar.

Nach 0,7330 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 8,24 Prozent auf 0,7934 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch

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