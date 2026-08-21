|Krypto-Marktbericht
|
21.08.2026 12:43:06
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:31 gewinnt Bitcoin 6,50 Prozent auf 77.849,77 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.096,59 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 8,4 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (47,87 US-Dollar) geht es um 5,92 Prozent auf 50,70 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Ethereum-Kurs um 3,13 Prozent auf 2.399,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.326,86 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (222,78 US-Dollar) geht es um 18,39 Prozent auf 263,74 US-Dollar nach oben.
Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 8,58 Prozent auf 1,379 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,270 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Monero-Kurs um 0,26 Prozent auf 413,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 414,25 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 7,48 Prozent auf 0,2135 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1986 US-Dollar.
Daneben wertet Stellar um 12:31 auf. Es geht 4,63 Prozent auf 0,1900 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1816 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3373 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3403 US-Dollar beziffert.
Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (655,63 US-Dollar) geht es um 3,32 Prozent auf 677,40 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0838 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0803 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,10 Prozent auf 91,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 87,64 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 4,16 Prozent auf 7,577 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 7,274 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 6,60 Prozent auf 11,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,68 US-Dollar.
Nach 0,7330 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 8,24 Prozent auf 0,7934 US-Dollar gestiegen.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|61’798.60126
|5.73%
|Handeln
|Vision
|0.03034
|0.62%
|Handeln
|Ethereum
|1’903.99127
|2.33%
|Handeln
|Ripple
|1.10802
|9.13%
|Handeln
|Solana
|72.63318
|3.65%
|Handeln
|Cardano
|0.17192
|8.24%
|Handeln
|Polkadot
|0.71098
|4.87%
|Handeln
|Chainlink
|9.10642
|6.67%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|10.42%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|9.94%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren