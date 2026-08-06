Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,01 Prozent auf 64.600,03 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 64.596,24 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -9,3 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (45,29 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 44,93 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ethereum-Kurs um 0,25 Prozent auf 1.902,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.907,63 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (214,35 US-Dollar) geht es um 1,14 Prozent auf 211,91 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,63 Prozent auf 1,044 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,061 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um 1,63 Prozent auf 360,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 366,03 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1913 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1893 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1600 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3271 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3271 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Binancecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (593,41 US-Dollar) geht es um 0,08 Prozent auf 593,89 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0690 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,93 Prozent auf 73,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,99 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 3,35 Prozent auf 6,434 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 6,656 US-Dollar wert.

Zudem gibt Chainlink am Donnerstagmittag nach. Um 0,75 Prozent auf 8,089 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,150 US-Dollar.

Nach 0,6895 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Donnerstagmittag um 2,62 Prozent auf 0,6714 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.