Dieser neue Coin könnte 2023 um 15x explodieren und profitiert massiv von diesen fünf Megatrends

Der Bärenmarkt ist zurück und vernichtet in den vergangenen 24 Stunden rund 5 % Marktkapitalisierung. Kryptowährungen sind aktuell weltweit noch rund 800 Milliarden $ wert. Ein deutlicher Kapitalabfluss traf erneut den digitalen Währungsmarkt. Dennoch gibt es auch im Bärenmarkt spannende Projekte, insbesondere dann, wenn diese von mittelfristigen Entwicklungen profitieren, aus denen man überdurchschnittliches Wachstum generieren kann. Deshalb haben wir einen neuen Coin identifiziert, der auf fünf Megatrends abzielt, die alle bereits für sich genommen in den nächsten Jahren das Marktvolumen signifikant steigern sollen.

Als Move-2-Earn Kryptowährung bietet FightOut zugleich nicht nur die Chance auf profitables Investieren und attraktive Rewards, sondern kann auch einen Beitrag zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden leisten.

Diese fünf Megatrends visiert FightOut an: 15x Potenzial

Nachweislich des eigenen Whitepapers von FightOut gibt es fünf Megatrends, von denen man nachhaltig profitieren möchte. Die einzelnen Entwicklungen inklusive der Umsetzung bei FightOut sollen im Folgenden kurz angerissen werden, da diese im Mittelpunkt eines Investmentcases stehen könnten.

Fitness Apps

Fitness Apps sollen von einem Marktvolumen von 5,1 Milliarden $ in 2021 auf 15,2 Milliarden $ in 2028 wachsen. Der Trend zum Mobilen ist ungebrochen. Immer mehr alltägliche Aufgaben erledigen wir mit dem Smartphone. Im Mittelpunkt von FightOut wird die Web3-App stehen, die eine zugängliche Partizipation am FightOut-Ökosystem ermöglichen wird. Wer will, kann hier Fortschritte überprüfen, sich vernetzen oder neue Trainingspläne anlegen.

Virtuelle Fitness

Auch die Fitnessbranche wird von der Digitalisierung umfasst, obgleich diese noch nicht wirklich weit fortgeschritten ist. Beispielsweise setzt auch das Technologie-Unternehmen Apple mit Apple Fitness+ auf virtuellen Sport. Der alleinige Fokus von FightOut liegt auf den Chancen des Web3 in der Fitnessbranche. Denn die Gamification in der virtuellen Welt soll die Motivation steigern und noch mehr Unterhaltungsfaktor in die sportliche Betätigung bringen. Im Whitepaper wird das Wachstum von 6 Milliarden $ in 2019 auf 59 Milliarden $ in 2027 geschätzt.

Fitness Clubs

2019 lag das Marktvolumen der Fitnessbranche bei rund 96 Milliarden $, 2024 sollen es schon 147 Milliarden $ sein. Damit zielt FightOut auf einen wachstumsstarken Bereich ab und möchte sich hier innovativ positionieren. Dafür wird man eine Highend-Fitnessstudiokette aufbauen, bei welcher 70 % der Presale-Einnahmen für den Kauf neuer Fitnessstudios oder die Renovierung bestehender Einrichtungen aufgewendet werden sollen. Die FightOut-Gyms werden von Sensoren überwacht, um das Move-2-Earn-Konzept wirklich umfassend umzusetzen.

Avatare

Digitale Avatare sind individuelle Abbilder im virtuellen Space. Das Wachstum schätzen die Verantwortlichen von 50 Milliarden $ in 2022 auf 527 Milliarden $ in 2030 – zweifelsfrei einer der stärksten Wachstumstrends. Mit einem digitalen Avatar, der sich bei FightOut nach der Anmeldung als Non Fungible Token prägen lässt, können die Sportler nun im Metaverse interagieren, sich vergleichen oder an Wettkämpfen teilnehmen. Zugleich entwickelt sich der Avatar kontinuierlich korrespondierend mit den realen, sportlichen Leistungen.

Metaverse

Das Metaverse ist in aller Munde, nicht erst seit der Umbenennung von Facebook zu Meta. Analysten gehen von einem explodierenden Wachstum von aktuell 100 Milliarden $ auf 1,5 Billionen $ in 2029 aus. Auch FightOut visiert diesen Trend an und möchte eine leidenschaftliche Community schaffen, die sich nicht nur in den eigenen Fitnessstudios bewegt, sondern auch im Metaverse miteinander agiert.

Move-2-Earn erreicht das nächste Level: FightOut verbindet Web3 mit Highend-Fitnessstudios

„Die derzeitigen M2E-Plattformen erfassen jedoch meist nur die Schritte und nicht die Bewegungen, die den Nutzern wirklich wichtig sind. Darüber hinaus verhindern hohe Einstiegshürden in Form von Web3-Kenntnissen und teuren Einsteiger-NFTs die Massenakzeptanz, was wiederum zu einem Zusammenbruch der Kryptowährungen führt.“

Bewusst möchte FightOut die alteingesessene Fitnessbranche revolutionieren und dabei auch das Konzept „Move2Earn“ neu denken. Denn man identifiziert verschiedene Herausforderungen, die einen Eintritt in den Massenmarkt erschweren – insbesondere die Notwendigkeit, teure initiale Investments zu tätigen, und der ausschliessliche Fokus auf die Schritte.

Mit FightOut möchten die Verantwortlichen nun eine Highend-Fitnessstudiokette entwickeln, die die Web3-Adoption gezielt vorantreibt. Dafür setzt man auf eine intuitive Web3-App, mit deren Hilfe die Nutzer im Metaverse agieren und in den Real-World-Fitnessstudios trainieren können. Bereits im kommenden Jahr möchte man die erste FightOut-Gym eröffnen.

2 Millionen $ In weniger als einer Woche: Jetzt noch FGHT Token kaufen und 50 % Bonus erhalten!

Der Presale läuft weniger als eine Woche. Dennoch konnte FightOut bereits über 2 Millionen $ Kapital trotz Bärenmarkt einsammeln und hat auf dem offiziellen Twitter-Account schon über 35.000 Follower vereint. Nun heisst es schnell sein, wenn man noch den lukrativen Bonus in Höhe von 50 % in der ersten Presale-Phase beanspruchen will. Denn je nach Investment und Token-Sperrfrist erhalten die Früh-Investoren einen attraktiven Bonus in FGHT Token und könnten somit schon mehr FightOut Coins akkumulieren als eigentlich der gewählten Investmentsumme entsprechen.

It’s official #FightOutCrew!



We reached another milestone – over $2M raised!



Buy now and get up to a 50% bonus with $FGHT!



We reached another milestone – over $2M raised! Buy now and get up to a 50% bonus with $FGHT! — FightOut (@FightOut_) December 16, 2022

Über die Presale-Plattform von FightOut kann man in weniger als fünf Minuten erste Move-2-Earn-Coins kaufen. Dafür verbindet man einfach das Krypto-Wallet und swappt ETH/USDT gegen FGHT. Alternativ kann man über den Drittanbieter Transak direkt auf der FightOut-Website via Kreditkarte ETH kaufen und gegen FGHT tauschen.

