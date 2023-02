Dieser Coin könnte sich bis Ende des Jahres vervielfachen

Anzeige



Überrascht wurde die Community eines der grössten Memecoins durch das Release der eigenen P2E-Arcade-Spielplattform, welche ursprünglich nicht auf der Roadmap vorgesehen war. Eigentlich sollte sie nur ein Lückenfüller sein, konnte jedoch schon eine wachsende Gemeinschaft von sich begeistern. Das neue VR-Hauptspiel soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden und wird bereits von vielen mit Spannung erwartet. Denn es vereint erstmalig die beiden ehemaligen Megatrends Tamagotchi mit den AR-Elementen von Pokémon Go. Worum es sich genau bei dem Projekt handelt und was noch zu erwarten ist, soll in dem folgenden Beitrag erläutert werden.

Gründe für mögliche Vervielfachung von Tamadoge (TAMA)

Tamadoge hat sich von einem einfachen Kryptogame langsam zu deinem differenzierten Angebot entwickelt und damit seine Community gleich mehrfach in Erstaunen versetzt. Mittlerweile wurde das Risiko durch die Diversifizierung reduziert, da nicht mehr nur ein einzelnes Spiel, sondern auch eine GameFi-Plattform angeboten wird. Zudem konnte das Team die Nützlichkeit des Memecoins noch weiter steigern. Welche Gründe für eine mögliche Vervielfachung sprechen könnten, werden nun vorgestellt:

Massentaugliche Web3-Games von Tamadoge

Das Team von Tamadoge hat kürzlich einen neuen CEO ernannt, welcher das Projekt zu einer der führenden Web3-Gaming-Plattformen entwickeln will. In diesem Zusammenhang zielt es darauf ab, den Markt für Web3-Games massentauglich zu machen. Möglich werden soll dies durch die Einbindung von Community, Risiko, Geschicklichkeit und Belohnungen. Anstelle von komplizierten Spielen soll bei den Gelegenheitsspielen hingegen der Unterhaltungswert im Vordergrund stehen.

Zuvor hat der neue Geschäftsführer Jon Bishop unter anderem für PayPal, eBay, Coda und das bekannte Gamestudio Outright Games gearbeitet, welches für grosse Marken wie Peppa Pig, Bratz und PAW Patrol entwickelt hat. Über dies war Jon Bishop auch der Marketingdirektor bei Huobi Global. Somit bringt er also vielfältige Erfahrungen aus den Bereichen Gaming und Blockchains mit.

Nach seinen Aussagen habe Super Doge nach der Veröffentlichung vor wenigen Wochen „ein unglaubliches Engagement erlebt“. Dabei sollen bereits innerhalb der ersten Tage Belohnungen im Umfang von mehreren hundert US-Dollar ausgegeben worden sein. Nun wurde vor Kurzem bereits der zweite Titel mit dem Namen Rocket Doge auf Tamadoge Arcade veröffentlicht. Künftig soll das Sortiment jedoch noch ausgebaut werden, wobei bisher schon 3 weitere Titel angekündigt wurden. Dies sind: To The Moon, Tama Blast und Tamadoge Run.

Release des Tamadoge Hauptspiels noch in diesem Jahr

Tamadoge Arcade ist nur der Anfang des Kryptogame-Projekts. In dem Hauptspiel geht es hingegen um virtuelle Haustiere, welche über AR-Brillen und andere Geräte überall erlebt werden können. In diesem Zusammenhang bietet es sowohl das eigene Metaversum mit dem Namen Tamaverse und baut zudem noch Partnerschaften mit Entwicklern von anderen digitalen Welten auf. Dabei sollen die Tamas auch in anderen Metaversen und Games nutzbar sein sowie dort weitere Funktionen und Vorteile bieten.

Das Konzept erinnert dabei an den damaligen Kult der Tamagotchis, welches Haustiere auf kleinen Mini-Spielkonsolen in der Grösse eines Eies waren. So müssen auch in dem ähnlich klingenden Tamadoge die Tama-Hunde von den Nutzern gepflegt und trainiert werden. Auf diese Weise wird der Welpe langsam zu einem ausgewachsenen und starken Hund gezüchtet, um somit in den Herausforderungen höhere Punkte zu verdienen. Mit diesen kann man dann in der Rangliste aufsteigen, um höhere Belohnungen in Kryptowährungen zu erhalten.

Für das Game werden auch unterschiedliche Gegenstände in der Tierhandlung von Tamadoge zum Kauf angeboten. Dies sind neben Futter und Kleidung auch Spielzeuge, Skins und mehr. Auf diese Weise soll sich das eigene Haustier auch vollständig individualisieren lassen. Bei jedem Einkauf wird ein Anteil in Höhe von 5 % verbrannt und somit das Angebot von Tamadoge dauerhaft verringert. Daher handelt es sich um eine deflationäre Kryptowährung, welche über die Zeit durch die Reduzierung des Angebots tendenziell im Wert steigt.

Partnerschaft mit CryptoCard für Einkäufe von echten Produkten

Einen weiteren wichtigen Meilenstein bezüglich der Nützlichkeit des Tokens konnte Tamadoge mit der Partnerschaft mit CryptoCard erreichen. Denn dadurch können die Investoren $TAMA auch für die Zahlung von echten Waren nutzen. Somit lassen sich unterschiedlichste Produkte wie Gutscheinkarten, Beautyprodukte, Hardware und mehr mit ihnen kaufen.

Analyse von Tamadoge und bisheriger Kursverlauf

Seit Jahresbeginn konnte Tamadoge um mehr als 26 % im Kurs ansteigen und notiert bei 0,019364 US-Dollar. Im Jahreshoch hatte der Token jedoch schon temporär durch die Veröffentlichungen der ersten Spiele für Tamadoge Arcade ein Kursplus von fast 52 % verzeichnet, als 0,023298 US-Dollar erreicht wurden. Nun fand durch die Abverkäufe auf den Kryptomärkten eine Konsolidierung bis zur Unterstützung beim Cluster des horizontalen Widerstands und des 23,6-Fibonacci-Levels bei 0,018988 US-Dollar statt.

Aber auch das Interesse an Tamadoge hat in derselben Zeit zugenommen. Dabei ist das tägliche Handelsvolumen von Jahresanfang bei rund 1 Mio. US-Dollar bis zum Jahreshoch um 521 % auf bis zu 6,21 Mio. US-Dollar angestiegen. Aber auch jetzt ist es noch mehr als doppelt so hoch im Vergleich zum Jahresanfang. Im Unterschied zu anderen Memecoins gibt es von Tamadoge jedoch noch ein sehr kleines Angebot von 2 Mrd. Token, während Dogecoin 132 Mrd. und Shiba Inu 550 Bio. Token hat. Somit könnte der Coin also wesentlich stärker ansteigen als die Wettbewerber.

Erworben werden kann der Coin bereits auf 15 verschiedenen Kryptobörsen und in mehreren verschiedenen Handelspaaren. Zu einigen der grössten Exchanges zählen unter anderem OKX, Gate.io und die grösste DEX Uniswap. Kürzliche wurde ausserdem der Antrag für eine Aufnahme bei Binance gestellt, sodass künftig sogar noch grösseres Aufwärtspotenzial besteht, wenn der Token auf der grössten Kryptobörse gelistet wird.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.