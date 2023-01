Dieser Coin könnte bis 2026 fair bewertet um 142,86 % im Kurs steigen

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Viele Analysten beschäftigen sich aktuell mit einem der neuen Stars unter den P2E-Kryptowährungen, welches einer der attraktivsten und nützlichsten Sektoren auf dem Kryptomarkt ist. Zudem kann sich das Projekt durch seine einzigartige Ausrichtung auch von den Konkurrenten abheben, wodurch es durch die Spezialisierung auf eine Nische auch von guten Startchancen profitieren könnte. Bereits jetzt haben sich dem Projekt einige Kooperationspartner angeschlossen, mit denen die GameFi-Plattform noch schneller vorangetrieben werden soll. Wieso der Coin bis zum Jahr 2026 fair bewertet bei durchschnittlich erfolgreichen Handyspielen bei mindestens 142,86 % liegen könnte, wird der folgende Beitrag näher erläutern.

Was ist Meta Masters Guild?

Meta Masters Guild ist eine P2E-Kryptogame-Plattform, welche ausschliesslich Mobilegames anbietet, die auch über den Browser spielbar sein sollen. Auf diese Weise kann das Projekt gleich auf mehrere Weise profitieren.

Dabei liegt der grösste Vorteil in der Bereitstellung von unterschiedlichen Games und Genres von verschiedenen Spielentwicklern. Denn somit kann mit wesentlich weniger Ressourcen eine grössere Reichweite durch ein diversifizierteres Angebot erreicht werden. Die Spielart intensiviert diesen Effekt sogar noch. Somit bietet sich auch eine wesentlich grössere Chance als für Coins von einzelnen Spielen, da das Risiko eines erfolglosen Spiels reduziert sowie die Nachfrage und daher auch der Preis tendenziell gesteigert werden.

Jetzt in frühzeitig in chancenreiche GameFi-Plattform investieren!

Ausblick auf künftige Entwicklungen von Meta Masters Guild

Bisher konnte das Team von Meta Masters Guild schon einige Meilensteine der Roadmap erfüllen. Dazu gehören unter anderem Partnerschaften mit führenden NFT-Künstlern sowie Blockchainspielentwicklern. Zudem wurde die Entwicklung von dem ersten Spiel, Meta Kart Racers, schon vorangetrieben. Über dies wurden auch schon einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sodass die Smart Contracts von Solid Proof und das Team von Coinsniper überprüft wurden.

Meta Master Guild Kursprognose in Q1 von 2023

Im ersten Quartal des aktuellen Jahres soll die Plattform veröffentlicht werden. Weiter noch ist der Launch des NFT-Markplatzes sowie der Beginn des Soft-Stakings geplant. Somit befindet sich Meta Masters Guild noch in der Vorverkaufs- und Entwicklungsphase, weshalb auch nur die Wertsteigerungen des Presales zu verzeichnen sind. Dabei erhalten die ersten Anleger 229 % sowie jetzige Einsteiger noch immer 44 % innerhalb von 2 Monaten.

Meta Master Guild Kursprognose in Q2 von 2023

Während des zweiten Quartals wird der Vorverkauf abgeschlossen, wobei dies allerspätestens am 23. März sein wird, sofern die Token aufgrund der hohen Nachfrage nicht schon vorzeitig ausverkauft wurden.

In derselben Zeit sollen auch die Listungen auf Coinmarketcap und Coingecko sowie die Notierungen auf den verschiedenen dezentralen und zentralen Handelsplätzen erfolgen. Somit sind wiederum auch höhere Preise wahrscheinlicher. Zudem sollen für das Fantasy-Kampfspiel die Animationen erfolgen sowie weitere Spiele und NFTs entwickelt als auch Partnerschaften aufgebaut werden.

In dieser Zeit könnte der Coin eine besonders hohe Nachfrage durch die leichtere Verfügbarkeit und den positiven Newsflow erfahren. Die im zweiten Quartal möglicherweise von Hoffnung und FOMO angetriebene Rallye ist jedoch vermutlich noch wenig nachhaltig. Stattdessen werden es eher Investoren sein, welche die künftigen Entwicklungen frühestmöglich antizipieren wollen.

Jetzt von bis zu 44 % Presalerendite mit $MEMAG profitieren!

Meta Master Guild Kursprognose in Q3 und Q4 2023

Untermauert werden dürfte der vorherige Optimismus dann im dritten und vierten Quartal von 2023. Denn in dieser Zeit werden das erste Spiel Meta Kart Racers veröffentlicht sowie neue Plattform-Features und Games entwickelt. Somit dürfte dadurch neben der spekulativen auch eine natürliche Nachfrage der Verbraucher entstehen, welche sich wiederum förderlich auf den Wert der Token sowie die Hoffnungen auswirken dürfte.

Bei einem jährlichen Durchschnittsgewinn von Mobilegames in Höhe 2 Mio. US-Dollar könnte Meta Masters Guild innerhalb von ein bis zwei Quartalen somit auf 500.000 bis 1.000.000 US-Dollar Gewinn kommen. Zusammen mit den Einnahmen aus dem Vorverkauf in Höhe von 4,97 Mio. US-Dollar kommt es somit abseits der Spekulation und Entwicklungskosten auf eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mio. US-Dollar. Die Kosten für 3D-Mobilegames liegen hingegen nur bei 50.000 bis über 150.000 US-Dollar.

Sollten alle Token bereits öffentlich handelbar sein, so käme der Coin bei 1 Mio. US-Dollar Gewinn auf einen Wert von 0,0052 US-Dollar. Allerdings können kleinere und weniger anspruchsvolle Spiele auch schon innerhalb von 3 Monaten entwickelt werden. Somit können noch weitere Einnahmen hinzukommen und es sind auch wesentlich höhere Kurse möglich. Angetrieben werden dürften die Rallys dabei vorwiegend von dem Optimismus durch neue Partnerschaften und die Weiterentwicklungen der Spiele sowie dem Nutzerwachstum.

Jetzt vor den Launches und möglichen Anstiegen investieren!

Meta Master Guild Kursprognose langfristig

Bisher gibt die Roadmap noch keine Informationen über weitere Entwicklungen des Projekts. Jedoch werden vermutlich kontinuierlich weitere Partnerschaften ausgebaut. Während das bestehende Sortiment an Games weiter optimiert wird, kommen stetig neue Entwicklungen hinzu. Durch die Optimierung der Plattform und der Games entsprechend der Nutzerwünsche über die DAO sollte langfristig für eine bestmögliche Zufriedenheit der Kunden und somit für eine hohe Nachfrage gesorgt sein.

Sollte bis 2024 nur ein Spiel, bis 2025 zwei Games und bis 2026 vier Mobilegames veröffentlicht werden, so käme das Projekt bis zum Jahr 2026 nach Abzug von Entwicklungskosten von 300.000 US-Dollar auf eine Marktkapitalisierung von rund 17,067 Mio. US-Dollar. Daraus ergibt sich ein fairer Preis von 0,017 US-Dollar und ein spekulativer von 0,18 US-Dollar und mehr, da es im Vergleich zu Gala Games wesentlich weniger Coins gibt.

Jetzt frühzeitig in Skalierungspotenzial von $MEMAG investieren!

Beeindruckender Vorverkauf erzielt so gut wie 2 Mio. in 1 Monat

Obwohl Meta Masters Guild erst Anfang Januar gestartet ist und sich die Kryptowährungen noch in einem Bärenmarkt aufgrund des Liquiditätsentzugs befinden, konnte das Projekt bereits auf beeindruckende 1,95 Mio. US-Dollar kommen. Somit konnte es also wöchentlich 500.000 US-Dollar aufnehmen, während bei anderen Presales die Verkaufszahlen fast stagnierten.

Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage einerseits auf die aussichtsreiche und einzigartige Positionierung sowie auf das attraktive Vorverkaufsangebot. Mittlerweile befindet sich das ICO jedoch schon in der 4. Verkaufsphase, in welcher die Token noch für einen Preis von 0,016 US-Dollar erworben werden können.

Die nächste Charge wird hingegen schon für 0,019 US-Dollar angeboten. Dabei wird der Preis innerhalb der 7 Phasen bis auf den finalen Notierungspreis von 0,023 US-Dollar erhöht. Somit erhalten Anleger jetzt immer noch eine planbare Rendite von fast 44 % innerhalb von 2 Monaten sowie eine Kursverlustabsicherung bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse. Diese wird unmittelbar nach Abschluss des Presales am 23. März erfolgen.

Jetzt $MEMAG rechtzeitig zum Presaleangebot sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.