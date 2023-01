Diese neue 12 Millionen $ Kryptowährung könnte schon in 10 Tagen bei ihrem ICO um das 14-fache steigen

Anzeige



Kurz vor dem Erreichen des 12 Millionen $ Meilensteins befindet sich der Krypto-Presale von Dash 2 Trade. Während das Jahr 2023 gerade beginnt, ist der Vorverkauf schon fast am Ende. Weniger als fünf Tage haben Investoren noch Zeit, sich an der innovativen Plattform zu beteiligen, die zum Bloomberg-Terminal für den digitalen Währungsmarkt werden möchte. Aktuell sind nur noch rund 11 % der D2T Token verfügbar. Schnell sein könnte sich lohnen, wenn man bereits auf einen Pump des Dash 2 Trade Coins beim initialen Listing am 11. Januar spekuliert. Doch warum könnte diese neue Plattform für Krypto-Analysen und Trading-Signale überhaupt eine steigende Nachfrage generieren?

Das „Bloomberg-Terminal für Kryptos“: Mit Dash 2 Trade den Markt schlagen

„Dash 2 Trade baut das fortschrittlichste Krypto-Signal- und Analyse-Dashboard auf, das von Tradern für Trader entwickelt wurde. D2T-Token-Inhaber erhalten Zugang zu einer breiten Palette von Krypto-Signalen und Analysefunktionen, um Ihre Handelsmöglichkeiten zu maximieren.“

Der Anspruch der Verantwortlichen von Dash 2 Trade ist klar. Man möchte die jahrelange Erfahrung der Trader, Analysten und KI-Entwickler nutzen, um eine fortschrittliche Plattform zu launchen, mit deren Hilfe Anleger und Trader in Zukunft den Markt outperformen. Denn Informationen sind die Basis für fundierte Handelsentscheidungen und profitable Setups. Dash 2 Trade schickt sich an, zum neuen Bloomberg-Terminal für den digitalen Währungsmarkt zu werden – nur eben auch für Privatanleger bezahlbar, die sich einen Zugang zum Bloomberg-Angebot wohl nur in den seltensten Fällen leisten können.

Dafür setzt Dash 2 Trade ebenfalls auf eine multifunktionale Konzeption, sodass Marktteilnehmer mit unterschiedlicher Strategie und Risikobereitschaft die verfügbaren Tools und Krypto-Signale individuell nutzen und interpretieren können. Beispielsweise werden die folgenden Features zeitnah Teil des Dash 2 Trade Angebots:

Kuratierte Handelssignale

Risiko-Profiling

Social-Sentiment

Presale-Analysten

ICO-Scoring mit Dash Score

Spannende Rankings

Relevante Insights

On-Chain-Daten

Social Trading

API-Zugang

Mehr Sicherheit für Krypto-Anleger: Hohe Nachfrage nach FTX-Crash

Doch braucht es wirklich Angebote wie von Dash 2 Trade? Die Antwort ist eindeutig: Ja, und zwar mehr denn je. Denn nach dem FTX-Crash und einem von Herausforderungen gekennzeichneten Krypto-Jahr 2022 werden die Anleger, die weiter in digitale Coins investieren wollen, noch mehr um ihre Sicherheit bedacht sein. Risiken reduziert man bestmöglich durch einen Informationsvorsprung. Alle Daten lassen sich manuell jedoch kaum mehr filtern. Eine innovative und KI-basierte Plattform für Krypto-Analysen a la Dash 2 Trade könnte hier mittelfristig die erste Wahl sein. Bei einer steigenden Krypto-Adoption scheint sogar exponentielles Wachstum möglich, wenn man sich erfolgreich im entsprechenden Marktsegment positioniert. Ein Vergleich der Features mit konkurrierenden Angeboten macht Hoffnung auf Erfolg.

Vier Listings bereits bestätigt: Über 70.000 Trader stehen hinter D2T

Dash 2 Trade startete den Vorverkauf im Oktober 2022. Drei Monate später befindet sich das Krypto-Projekt immer noch am Anfang einer langen Reise, obgleich man zahlreiche Fortschritte erreichte und Ziele der Roadmap finalisierte. Nach einem Presale kommt es insbesondere auf die Liquidität für einen Token an. Mit vier bereits bestätigten Listings haben die Verantwortlichen hervorragende Arbeit gemacht – zeitnah nach dem Presale werden LBank, BitMart, ChangellyPro und Uniswap den D2T Token initial in ihr Angebot aufnehmen.

Zugleich kann die moderne Analyseplattform für Kryptos auf die Unterstützung von wohl über 70.000 Tradern zählen. Denn Dash 2 Trade stammt aus der Mitte von Learn 2 Trade, einer erfahrenen Trading-Community mit über 70.000 Mitgliedern.

Nur noch fünf Tage Presale: Letzte Chance für mutige 10x Investoren

Eine Vervielfachung des initialen Investments wünscht sich wohl jeder, erst recht nach einem herausfordernden Jahr 2022. Wer direkt im Januar 2023 auf eine 10x Performance oder mehr spekulieren möchte, sollte einen genaueren Blick auf Dash 2 Trade werfen. Denn zweifelsfrei hat der ERC-20-Token mit der gleichnamigen Plattformlösung alles Erforderliche, um einen echten Hype zu kreieren.

Buy $D2T now before the exchange listings https://t.co/PMdwCfAHt1 pic.twitter.com/ysKeIOCvF9 — Dash 2 Trade (@dash2_trade) December 31, 2022

Schon eine Woche später kommt es dann zum ersten CEX-Listing am 11. Januar. In der Zwischenzeit bekommen die Investoren alle Informationen zum Token-Claim. Zugleich wird direkt nach dem Ende des Vorverkaufs der Launch des D2T-Dashboards erfolgen.

