Diese-Kryptowährung-könnte-in-8-Jahren-um-11.639-%-steigen-und-dabei-BTC-und-AXS-übertreffen

Die klimafreundlichste Kryptowährung IMPT hat selbst im Bärenmarkt für eine beachtliche Nachfrage gesorgt. Am 12. Dezember soll nun der Vorverkauf spätestens beendet sein. Für den aussergewöhnlichen Token werden schon jetzt astronomische Prognosen aufgestellt, wobei in diese noch nicht einmal das volle Wachstumspotenzial miteingeschlossen ist. Was den Coin so einzigartig macht und warum er ein so grosses Potenzial im kurz- bis langfristigen Zeitrahmen bieten könnte, wird jetzt im folgenden Beitrag behandelt.

Kurzvorstellung von IMPT

CO2-Emissionsguthabenhandel, -Überwachung und -Reduktion so leicht wie noch nie

Klimafreundlichste Kryptowährung mit 99,99 % Energieeffizienz

10.000 renommierte Marken wie AEG, New Balance, Ecco, Puma & Hugo Boss

Vielseitiges Angebot wie Einzelhandel, Software, Unterhaltung und Tourismus

Erster globaler CO2-Score auch nutzbar als Kohlenstoffsiegel für Angebote

Marktplatz für klimafreundliche Angebote mit CO2-Emissionsvergütung als NFT

Nutzerfreundlicher Kohlenstoffemissionshandel für nicht finanzaffine Mehrheit

Lösungen für Regierungen für Steuern und Gesetze rund um Umweltschutz

Anteilige Spenden pro Einkauf für klimafreundliche Projekte

Unterbindung von Manipulationen wie Greenwashing

Vorverkauf schon in Kürze beendet

Der Vorverkauf von IMPT wurde nun aufgrund von Entwicklungsfortschritten, den offiziellen Listing-Bestätigungen vieler Kryptobörsen für die Weihnachtsrallye, der Dringlichkeit des Klimaschutzes und der Veränderung der Marktlage aufgrund der FTX-Insolvenz bis auf die 2. Vorverkaufsphase limitiert. Diese soll dabei am 12. Dezember abgeschlossen werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage kommen vermutlich viele zu spät und können sich nicht rechtzeitig das einmalige Angebot sichern. Sollten dennoch Token übrigbleiben, so hat der CEO angekündigt, dass diese verbrannt werden. Durch die Angebotsverknappung dürften damit alle Investoren von einer potenziellen Wertsteigerung profitieren.

Während der zweiten Vorverkaufsphase können die Investoren insgesamt 600 Mio. IMPT-Token für einen rabattierten Preis von 0,023 US-Dollar erwerben. Der Listingpreis hingegen soll bei 0,0253 US-Dollar und somit 10 % höher liegen.

Bisher konnte das Projekt sogar trotz Bärenmarkt, Reduktion der Geldmengen durch die Zentralbanken sowie dem Verlust des Verbrauchervertrauens durch die FTX-Krise im ICO schon mehr als 15,6 Mio. US-Dollar einnehmen. Zusammen mit den 3,6 Mio. US-Dollar aus dem Private Sale kommt es nun auf eine Finanzierungssumme von mehr als 19,2 Mio. US-Dollar.

Die übrigen 540 Mio. Coins aus der ursprünglichen 3. Presalephase werden für die nächsten 12 Monate zunächst gesperrt. Über den weiteren Umgang mit diesen sollte dann die Community über die DAO abstimmen können.

The tokens that were assigned for the presale stage 3 have been locked for 12 months and vested for a further 12 months https://t.co/lCFUmnl1xY pic.twitter.com/cRldNIRFuG — IMPT.io (@IMPT_token) December 6, 2022

Am Ende des ICOs werden die Token für die Investoren dann freigeschaltet. Um diese zu erhalten, muss die Wallet mit der Website verbunden und die entsprechende Funktion genutzt werden.

Weiteres Aufwärtspotenzial durch 10 Listings in 1 Monat

Bemerkenswert ist auch, wie viele Listings das ambitionierte Team mit langjährigen Hintergrunderfahrungen bei renommierten Unternehmen wie Oracle, Tesco und Alphabet (Google) für den Dezember angesetzt hat. Von diesen wurden bereits die ersten 3 offiziell bestätigt.

Eröffnet werden soll der öffentliche Handel bereits 2 Tage nach dem Abschluss des ICOs am 14. Dezember. Als erste Kryptobörse hat sich das Team die grösste und bedeutendste DEX Uniswap ausgesucht.

Im Anschluss sollen noch 2 weitere Listungen an den zentralen Handelsplätzen ChangellyPro und LBank erfolgen. Die exakten Daten dafür werden in Kürze über die sozialen Medien publiziert. Allerdings kündigte der CEO Denis Creighton noch 7 weitere Listungen für diesen Monat an, sodass es insgesamt 10 sind.

Eines der wichtigsten Ereignisse für Krypto-Newstrader stellen die Listungen von Coins an neuen Handelsplätzen dar. Denn viele Anleger antizipieren die Kursanstiege und auch nach dem Listing wird die Rallye oft noch für einige Tage fortgesetzt.

Mit einem solch positiven Newsflow, FOMO zu Beginn und einer möglichen Weihnachtsrallye der Aktienmärkte sowie der aktuell hohen Korrelation zu Kryptowährungen dürfte IMPT den nötigen Rückenwind erhalten, um damit in neue Höhen zu steigen.

Schliesslich bieten Listings auch Marketingeffekte und Erschliessen einen grösseren Kreis an Investoren. In diesem Zusammenhang wären ähnliche Entwicklungen wie bei dem gehypten Memecoin Tamadoge denkbar, welcher sich in seiner Spitze verzehnfacht hat.

Langfristiges Potenzial des revolutionären IMPTs

Laut Einschätzung der führenden Experten des Mainstreams steht die Welt den katastrophalen Folgen des menschengemachten Klimawandels gegenüber. Allerdings wird bisher von Regierungen, Unternehmen und Verbrauchern noch zu wenig unternommen, um die verheerenden Auswirkungen auf ein erträgliches Mass zu reduzieren.

Denn dafür müsste der CO2-Verbrauch massiv reduziert werden, da die jährlichen Emissionen seit der industriellen Revolution kontinuierlich angestiegen sind. Somit steht die Welt mehr und stärkeren Naturkatastrophen, Hungersnöten, dem grössten Artensterben und dem Katalysator durch das Tauen des Permafrostbodens mit dem 25-mal stärkeren Treibhausgases Methan und mehr gegenüber.

Aus diesem Grunde wächst auch das Bewusstsein und Bedürfnis der Massen, sodass die an Klima- und Umweltschutz interessierten Personen in Form der Zielgruppe der LOHAS bereits rund 30 % in westlichen Ländern wie Deutschland ausmachen.

Daher liegt auch das Interesse an nachhaltigen Vermögensanlagen laut einer Studie von J. P. Morgan bei rund zwei Drittel der Bevölkerung. Ebenfalls angeheizt wird dieser Trend durch die sensibilisierenden Medien und dem stärkeren Bewerben von nachhaltigen Vermögensanlagen.

Daher haben sich ESGs von einem Nischenprodukt mittlerweile zum Mainstream entwickelt. Sodass inzwischen auch immer mehr Finanzprodukte wie Fonds nach ESG-Kriterien klassifiziert werden.

Prognose für Kohlenstoffemissionsmarkt und IMPT

Aus diesem Grunde ist es auch nicht verwunderlich, dass der Markt mit CO2-Emissionsguthaben boomt. Eine besondere Nische auf diesem stellt der freiwillige Kohlenstoffguthabenmarkt dar. Laut der Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets des Institute of International Finance soll die Nachfrage nach diesem massiv ansteigen. So wird bis 2030 ein 15-faches und bis 2050 ein 100-faches Wachstum prognostiziert. Bis zum Jahr 2030 soll dabei ein Marktvolumen von 50 Mrd. US-Dollar erreicht werden.

Quelle: Wert des weltweiten Kohlenstoffmarktes von 2018 bis 2021 in Mrd. Euro, Statista, URL: https://www.statista.com/statistics/1334848/global-carbon-market-size-value/

Hinzu kommt noch der obligatorische Kohlenstoffemissionsmarkt. Dieser hatte im Jahr 2021 ein Volumen von 760 Mrd. US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem massiven Anstieg von fast 164 % entspricht. Aber auch in den Jahren davor, abseits des Datenausreissers, war das durchschnittliche Wachstum von 18 % pro Jahr nicht gerade niedrig.

Sollte sich IMPT nur einen Anteil von 10 % des Marktvolumens des freiwilligen Kohlenstoffmarktes sichern, so entspräche dies einer Rendite von 4.434 %.

Ein vollkommen anderes Szenario würde sich ergeben, wenn das Projekt auch ein paar Marktanteile des obligatorischen Kohlenstoffmarktes ergattern könnte. Selbst wenn dieser Markt keinerlei Wachstum mehr verzeichnen würde und IMPT nur 1 % des freiwilligen und verpflichtenden Marktes ausmachen würde,entstünde ein potenzieller Preis von 2,7 US-Dollar und eine Preissteigerung von 11.639 %.

In diese Rechnung wäre jedoch noch nicht einmal das jährliche Wachstum einbezogen, sodass diese sogar wesentlich höher liegen könnten. Allerdings wird auch nicht alles in den Coin, sondern vielmehr in die NFT-Emissionszertifikate als Vermögensanlage investiert werden. Dennoch sollte auch dadurch die Nachfrage nach dem Coin steigen, da dieser die native Währung des Ökosystems ist.

