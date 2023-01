Diese 4 Wachstumsmärkte müssen Anleger kennen

Anzeige



Die Entwicklung der Aktienkurse korrespondiert langfristig mit den Gewinnen der Unternehmen. Kann das Unternehmen ordentlich wachsen, dürfte sich dies auch in der Kursentwicklung am freien Markt ausdrücken. Auch bei Kryptowährungen oder anderen Assets geht es letztendlich genau um dieses Wachstum, das ein Projekt so richtig attraktiv macht. Deshalb kann es mitunter sinnvoll sein, den Blick auf zukünftige Wachstumsmärkte zu werfen. Wo Wachstum ist, ergeben sich Chancen. Diese können risikoaffine und renditeorientierte Investoren dann nutzen, um den Vermögensaufbau voranzutreiben.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein omnipräsentes Thema. Umweltbewusstes Handeln bestimmt immer mehr das Verhalten der Verbraucher, obgleich in Zeiten hoher Inflation auch wieder andere Faktoren in den Vordergrund rücken. Der Megatrend der Ökologie hält grosse gesellschaftliche Veränderungsprozesse bereit – hin zu einem ressourceneffizienten Handeln nach Auffassung des Deutschen Zukunftsinstituts. Insbesondere junge Menschen sehen den Klimawandel als Herausforderung – dies deutet darauf hin, dass in den nächsten Jahren das Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt und der Kampf gegen den Klimawandel weiter forciert wird. In einer Umfrage von Statista sahen beispielsweise bei den 14-29-Jährigen 76 % der Befragten die Bedrohung durch den Klimawandel als „gross“ oder „sehr gross“.

Der Finanzdienstleister Broadridge Solutions geht dementsprechend von einem stark wachsenden Markt für ESG-Assets aus. Bis 2030 soll das Investitionsvolumen von 8 Billionen $ auf 30 Billionen $ steigen. Davon dürften sowohl nachhaltige Aktien als auch grüne Coins profitieren.

Fitness & Gesundheit

Die Unternehmensberatung Deloitte sah noch 2022 einen pandemiebedingten Rückgang bei den wichtigen Kennzahlen in der deutschen Fitnessbranche. Dennoch sieht man auch Chancen für beteiligte Unternehmen – insbesondere im Hinblick auf zunehmende hybride Ökosysteme, bei denen sich die Betreiber zukunftsorientiert anpassen.

Fitness-Clubs sollen von 2019 auf 2024 das Marktvolumen von 96 Milliarden $ auf 147 Milliarden $ steigern. Auch bei Fitness-Apps, virtueller Fitness oder Avataren sehen die Experten deutlich ansteigende Wachstumszahlen.

Dies macht sich auch der Krypto-Trend Move2Earn zunutze, der verschiedene Wachstumsmärkte kombiniert. Fight Out ist ein neuer Coin, dessen Presale erst im Dezember 2022 startete. Hier soll in Zukunft ein Web3-basiertes Ökosystem entstehen, das auch eine physische Fitnessstudiokette einbezieht. Mit einem Fitness-Metaverse, Belohnungen für Sportler und viel Raum für Individualität stehen die Chancen auf Massenadoption nicht allzu schlecht.

Gaming

Gaming boomte insbesondere während der Corona-Pandemie. Mangels alternativer Freizeitmöglichkeiten generierte die Unterhaltungsbranche ein überdurchschnittliches Wachstum. Doch auch in den nächsten Jahren sehen Prognosen ein starkes Wachstum des Marktvolumens. Beispielsweise gehen die Experten von Statista von einem Marktvolumen von über 315 Milliarden $ in 2026 aus, während es aktuell in 2023 leicht über 260 Milliarden $ sein dürften. Davon profitieren auch Kryptowährungen, die sich im Play-2-Earn-Segment ansiedeln. Schliesslich könnten dezentral konzipierte Games eine spannende Alternative sein, wenn man zwei Megatrends zusammenfasst.

Einen Blick wert ist in diesem Segment der neue Presale von Meta Masters Guild. Denn hier entsteht eine innovative Online-Gaming-Gilde, die den Fokus auf Mobile Games legt, die dank der omnipräsenten Verfügbarkeit des Smartphones von einem überdurchschnittlichen Wachstum profitieren könnten.

E-Mobilität

Das deutsche Zukunftsinstitut sieht die E-Mobilität als den Start einer neuen Ära für Energie und Mobilität. Mit dem Fokus auf erneuerbare Energien könnte E-Mobilität zu einem lukrativen Wachstumsmarkt werden, in welchem auch Unternehmen ausserhalb der eigentlichen Automotive-Branche partizipieren. Unternehmen wie Tesla oder zunehmend auch Porsche, VW oder Mercedes setzen fokussiert auf die Elektrifizierung der eigenen Fahrzeugflotte oder haben sogar ein derart konzentriertes Geschäftsmodell seit der Gründung etabliert (Tesla).

In 2021 gab es allein in Deutschland Zulassungen von über 300.000 innovativen Fahrzeugen (rein batterieelektrisch und Plug-in-Hybride). Rund 44 % der neu zugelassenen Fahrzeuge wurden bereits alternativ betrieben. Rund um die E-Mobilität existieren mannigfaltige Geschäftsmodelle, von dem Abbau von Lithium über die Herstellung von Batterien bis hin zum Betrieb des Ladesäulennetzes.

Auch Kryptowährungen wollen vermehrt in diesem Segment partizipieren. Die neue Kryptowährung C+Charge legt den Fokus auf eine Web3-App, die den Ladevorgang von elektrischen Fahrzeugen transparenter und zugänglicher gestalten möchte. Dafür wird man ein Ladenetz etablieren, das selbst und von Partner-Unternehmen betrieben wird. Integriert sind auch Emissionsgutschriften, die die Nutzer des Ökosystems als Reward erhalten.

