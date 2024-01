Diese 4 Coins könnten 2024 die 107 % Rallye von Bitcoin überflügeln

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Steht 2024 eine beispiellose Transformation der Kryptowelt bevor? Neue Kryptowährungen könnten eine unerwartete Rallye entfachen, die selbst den stärksten Markttrends trotzt. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in unter anderem dem Bitcoin-Mining, dem revolutionären KI-GameFi und der Web3-Massenadaption, ergibt sich ein faszinierendes Panorama potenzieller Marktführer. Eine Welle von Innovationen steht kurz davor, die Kryptowährungslandschaft zu revolutionieren und könnte dabei die Art und Weise, wie wir über Kryptowährungen denken und investieren, grundlegend verändern. Seien Sie gespannt auf unsere Analyse dieser aufstrebenden Coins für 2024, deren Potenzial den Markt im Sturm erobern könnte.

Bitcoin Minetrix – Dezentralisierungslösung für etablierteste und sicherste Blockchain

Das Bitcoin-Mining hat im vergangenen Jahr aufgrund seiner Rekordeinnahmen und der enorm steigenden Nachfrage vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. In diesem Zusammenhang sind auch grosse Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard vermehrt ins Mining eingestiegen und zu den grössten Anteilseignern von Mining-Projekten geworden.

Allerdings wird die Sicherheit von Bitcoin zunehmend durch die steigende Zentralisierung des Schürfens riskiert, was auch Jack Dorsey kritisiert hat. Deswegen wurde nun ein neues Bitcoin-bezogenes Projekt gestartet, welches für die Dezentralisierung der grössten und etabliertesten Blockchain sorgen will.

Erreicht werden soll dies durch die Demokratisierung des Bitcoin-Minings, wobei auch Kleinanlegern ein besonders schneller und einfacher Weg ermöglicht wird, um in das Mining-Business einzusteigen. Somit werden hohen Mindestinvestitionen in Hardware, benötigte Expertise, Zeitaufwand und vieles mehr obsolet.

Stattdessen wird das bahnbrechende Stake-to-Mine-Verfahren verwendet, bei dem die Tokeninhaber durch das Halten der Coins Mining-Credits erhalten, welche wiederum das Schürfen von Bitcoin ermöglichen. Mithilfe der Blockchaintechnologie soll das Cloud-Mining besonders sicher, transparent und effizient werden.

Im Angesicht der vermutlich bevorstehenden Megarallye von Bitcoin könnte Bitcoin Minetrix aus unterschiedlichen Gründen überdurchschnittlich profitieren. Denn meist entwickeln sich Mining-Projekt wie mit einem Hebel auf Bitcoin und sind gleichzeitig Nutzniesser von dessen Sicherheit. Hinzu kommen hohe Staking-Renditen von 77 % und Buchgewinne durch Vorverkaufspreiserhöhungen.

Meme Kombat – Aussergewöhnlich abwechslungsreiches und fesselndes KI-Kryptogame

Künstliche Intelligenzen bergen für viele Sektoren ein enormes Potenzial. Das innovative Meme Kombat möchte nun den ohnehin schon revolutionären Blockchain-Gaming-Bereich mithilfe von künstlichen Intelligenzen in das nächste Zeitalter der Unterhaltung überführen. Auf diese Weise soll einzigartig fesselnder und abwechslungsreicher Unterhaltungsreichtum geboten werden, sodass langweilige Routinen von traditionellen Web2- und Web3-Games der Vergangenheit angehören sollen.

Inspiriert wurde Meme Kombat von dem Kult-Franchise Mortal Kombat, welches über die Jahre eine grosse weltweite Community aufgebaut hat. Dies wird nun mit den für den Kryptomarkt typischen Memecoins kombiniert, um somit nicht nur die Gamer, sondern ebenso die aktiven Communitys der populärsten Memecoins anzusprechen. Daher könnte Meme Kombat auch mindestens ein ähnlich virales und parabolisches Potenzial bieten.

Allerdings zählen zu Meme Kombat noch wesentlich mehr als Staking Renditen von 138 %. Denn im Unterschied zu den meisten anderen Memecoins ohne Nutzen, kombiniert es gleich 4 der interessantesten Kryptosektoren in nur einem Projekt und bietet ein vielseitiges Wertversprechen. Dabei stellt es eine Kombination aus Blockchaingames, KI, Memecoins und GambleFi dar. Denn die Nutzer können auch Wetten auf die Charaktere der epischen Schlachten abschliessen, wobei sie dies mit ihren gestakten Coins tun können und somit eine zweifache Gewinnchance erhalten.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil von Meme Kombat liegt in der hohen Seriosität – im Unterschied zu den meisten anderen Memecoins. Denn es wurde nicht wieder von einem unbekannten Team aus Amateuren gegründet. Stattdessen stammt es von öffentlich bekannten Kryptoexperten und die Smart Contracts wurden von unabhängigen Krypto-Sicherheitsexperten gründlich überprüft.

Sponge V2 – Viraler Memecoin erobert GameFi und Herzen von Walen

Vielen ist der virale Memecoin Sponge noch aus dem letzten Jahr ein Begriff, da er rasant die Herzen der Memetoken-Investoren erobern und die Liquidität wie ein Schwamm aufsaugen konnte. Schon nach nur 6 Tagen konnte der stark gefragte Coin mithilfe seiner Community und professionellen Marketingkampagnen einen parabolischen Kursanstieg von mehr als 4.500 % verzeichnen.

Im Vergleich zu vielen anderen Memecoins hat sich Sponge jedoch seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. In den Optimierungsbestrebungen des Teams wurde der Nutzen des Coins kontinuierlich erweitert, um somit noch anziehender für Investoren zu werden und an Reichweite zu gewinnen.

Nachdem bereits zuvor ein neues Staking-Programm, mit selbst für den Kryptomarkt aussergewöhnlich hohen Renditen für frühe Investoren, eingeführt wurde, ist schon kurze Zeit danach der nächste grosse Meilenstein angekündigt worden. Seitdem haben sich die Anleger auf den viralen Memecoin gestürzt und den Preis näher an das Allzeithoch getrieben als dies bei Bitcoin der Fall ist. Dabei ist der Kurs von Sponge seit seinem Tief am 12. Oktober um mehr als 1.152 % gestiegen.

Ein Grund für die Kursexplosion liegt in der hohen Staking-Rendite, welche aktuell 326 % pro Jahr beträgt. Auf diese Weise kann der Verkaufsdruck reduziert werden, was sich tendenziell stabilisierend bis preistreibend auf die Token auswirkt, wenn dieselbe Nachfrage auf ein geringeres Angebot trifft.

Jedoch bietet Sponge nicht nur deswegen ein besonderes Potenzial. Denn auch der GameFi-Bereich ist ebenso interessant, da es der gefragteste Kryptosektor nach Anzahl der täglich aktiven und einzigartigen Wallets ist. Diesen bereichert Sponge mit seinem unverkennbaren humoristischen Charme. Das haben auch viele Analysten, Sponge-Wale wie Justin Sun von Tron und das Team von Meme Kombat erkannt, welches Sponge als einen der populärsten Memecoins ausgezeichnet hat.

Launchpad XYZ – Einzigartiges Potenzial für Web3-Mainstreamadaption

Das Jahr 2024 soll laut einigen VCs und Analysten das Jahr der Web3-Massenadaption werden. Um alle dabei entstehenden Hürden zu eliminieren, wurde das besonders nützliche Launchpad XYZ gegründet. Durch seine Positionierung in den Bereichen B2B (Business-to-Business) und B2C (Business-to-Customer) werden unterschiedlichste Zielgruppen angesprochen, von denen insbesondere die ersteren über deutlich mehr Kapital verfügen. Somit könnte Launchpad XYZ als eine Art Google des Web3 überdurchschnittlich profitieren.

Ein Aspekt des vielschichtigen Ökosystems stellt das Web3-Portal dar, welches mithilfe von künstlichen Intelligenzen eine besonders komfortable und hilfreiche Benutzererfahrung ermöglichen soll. Die Nutzer erhalten basierend auf ihren Interessen und Besonderheiten die besten Empfehlungen, sodass sie sich mit den innovativen Lösungen wesentlich besser im breit gestreuten Web3-Markt orientieren können.

Damit die Anwender nicht von der Technologie und benötigten Expertise abgeschreckt werden, soll die Benutzerfreundlichkeit an oberster Stelle stehen. Somit erhalten sie Zugriff auf Metaversen, Play-to-Earn-Spiele, dezentrale Cloudlösungen, Filme, Musik, dezentrale Finanzdienstleistungen, Social-Media-Angebote und vieles mehr. Für maximalen Komfort eliminiert die einzigartige Web3-Wallet die Grenzen des Web3, da sie nahtlos, schnell und einfach unterschiedliche dApps, Blockhains und Coins verwenden kann.

Aber auch für Krypto-Investoren werden einige verlockende Features geboten. Denn selbst Anfänger erhalten über den KI-Chatbot eine personalisierte Anlageberatung, von welcher ebenso die Profis profitieren. Überdies werden alle Transaktionen über Launchpad XYZ vollständig dezentral abgewickelt, um die höchste Sicherheit zu gewährleisten. Denn somit haben die Nutzer die absolute Kontrolle über ihr Vermögen und müssen nicht Bank-Run, Insolvenz oder Ähnliches befürchten. Aber auch die Alpha-Handelssignale von Launchpad XYZ haben aufgrund der hohen Renditen für Schlagzeilen gesorgt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.