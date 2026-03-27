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27.03.2026 22:26:36
Devisenmarkt im Fokus: Warum der US-Dollar zu Franken und Euro zulegt
Der US-Dollar hat am Freitagabend weiter zugelegt.
Der Franken geht dabei auch gegenüber dem Euro zurück. Ein Euro kostet am Abend 0,9198 und nähert sich damit der Grenze von 0,92 Fr. Am Nachmittag lag er bei 0,9174.
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Am Devisenmarkt fällt die Reaktion auf die Verlängerung eines Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump momentan eher verhalten aus. Nach Einschätzung von Analysten bleibt die Unsicherheit an den Märkten weiter bestehen. Sie werde durch die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung nur eben verlängert.
Zürich (awp)
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