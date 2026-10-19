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19.10.2026 08:14:00
Devisen wie Franken und Dollar im Wartemodus: Jetzt schauen die Märkte woanders hin
Die Devisenmärkte starten mit wenig Bewegung in die neue Woche. An den Finanzmärkten könnte sich der Schwerpunkt in den kommenden Tagen jedoch verschieben.
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Derzeit spiele die Musik denn auch eher an den Aktienmärkten, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Im Laufe der Woche stehen zahlreiche Unternehmensdaten an, darunter auch technologische Schwergewichte wie Meta, Tesla, IBM oder Texas Instruments. Nachdem vor allem die Ängste rund um den Finanzbedarf der KI-nahen Werte die Märkte in den letzten Tagen und Wochen im Griff hatten, dürften die Unternehmenszahlen die massgeblichen Treiber für die Märkte werden.
Zürich (awp)
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