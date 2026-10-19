Devisen wie Franken und Dollar im Wartemodus: Jetzt schauen die Märkte woanders hin

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An den Devisenmärkten zeigen sich die wichtigsten Währungspaare zum Wochenstart nur wenig bewegt. Entsprechend ist das Euro/Franken -Paar mit Kursen von 0,9258 nahezu unverändert seit Freitagabend. Auch das Dollar/Franken -Paar hat sich seither nicht viel bewegt und steht aktuell bei 0,8244. Ebenso gibt es beim Euro/Dollar -Paar seit Freitagabend kaum Veränderungen, wie das Niveau von 1,1230 zeigt.

Derzeit spiele die Musik denn auch eher an den Aktienmärkten, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Im Laufe der Woche stehen zahlreiche Unternehmensdaten an, darunter auch technologische Schwergewichte wie Meta, Tesla, IBM oder Texas Instruments. Nachdem vor allem die Ängste rund um den Finanzbedarf der KI-nahen Werte die Märkte in den letzten Tagen und Wochen im Griff hatten, dürften die Unternehmenszahlen die massgeblichen Treiber für die Märkte werden.

Zürich (awp)