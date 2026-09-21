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21.09.2026 11:42:37

Devisen: Wichtige Währungspaare treten auf der Stelle

Zürich (awp) - An den Devisenmärkten bewegt sich zum Wochenstart nicht viel. Die wichtigsten Währungspaare verharren in etwa auf ihren jüngsten Niveaus.

So bleibt das Euro/Franken-Paar mit 0,9447 weiterhin nahe seines vergangene Woche markierten Jahreshochs von 0,9479. Auch das Dollar/Franken-Paar zeigt sich mit 0,8230 kaum bewegt und behält das Jahreshoch von 0,8267 im Blick. Das Euro/Dollar-Paar bewegt sich mit 1,1477 weiter in seiner Spanne der letzten Handelstage.

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Während auf Datenseite hierzulande die Lagebeurteilung der SNB am kommenden Donnerstag zu den Highlights zählt, ist der Kalender auf internationaler Ebene eher überschaubar. Von der SNB erwarten Marktakteure zwar keinen Zinsschritt. Nachdem aber mit der EZB, dem Fed und der Bank of Japan drei der weltweit wichtigsten Notenbanken ihre Zinsen angehoben haben, wird sich der Markt Hinweise erhoffen, wie die SNB in diesem Umfeld zu manövrieren plant.

awp-robot/hr/ra

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