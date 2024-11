Devisen: Wenig Bewegung zum Wochenstart

Anzeige

Zürich (awp) - Nachdem der US-Dollar auch in der vergangenen Woche sein jüngsten Stärkephase über weite Strecken fortgesetzt hat, verläuft der Wochenstart an den Devisenmärkten etwas ruhiger.

So geht der Greenback am Morgen zu 0,8870 Franken um nach 0,8876 Franken am Freitagabend. Auch das Euro/Dollar-Paar ist bei Kursen von 1,0543 kaum bewegt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9352 ebenfalls auf der Stelle.

Tatsächlich war dem US-Dollar zum Ende der vergangenen ein wenig die Luft ausgegangen, heisst es auch in einem aktuellen Devisenkommentar der Commerzbank. So scheine sich das Euro/Dollar-Paar etwas über 1,05 zu stabilisieren - knapp 6,5 Cent unter dem Zwischenhoch von Ende September.

Allerdings spricht auch wenig für eine Gegenbewegung. Für die Helaba liegt dies vornehmlich an den divergierenden Zinsperspektiven in den USA und der Eurozone, die wiederum durch die politischen Entwicklungen der letzten Wochen bedingt seien. "Technisch betrachtet gibt es wenig Euro-positives zu berichten."

awp-robot/hr/uh