Devisen: Wenig Bewegung zum Wochenschluss

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Zürich (awp) - An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare zum Wochenschluss kaum bewegt. Im Fokus bleibt vor allem der Euro, der unter den Unruhen in Frankreich leidet.

Zuletzt wurde das Euro/Franken-Paar mit 0,9211 gestellt, nachdem es am Vortag noch unter die Marke von 92 Rappen gerutscht war. Seit dem Vorabend hält sich der Euro/Franken-Kurs damit stabil. Dies gilt auch für das Euro/Dollar-Paar, das mit 1,1209 eher seitwärts tendiert. Das Dollar/Franken-Paar wiederum steht bei 0,8218 etwas höher als am Vorabend (0,8205).

Wie die Helaba schreibt, bleibt die Situation an den Finanzmärkten herausfordernd, vor allem die Ausweitung der Anleihe-Spreads in der Eurozone bereite Sorgen.

awp-robot/hr/cg