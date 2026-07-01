Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
01.07.2026 07:42:36
Devisen: Wenig Bewegung vor vielen Daten
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt halten sich Anleger am frühen Mittwoch zurück. Zahlreiche Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf auf der Agenda, die die Kurse bewegen dürften.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9230 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8090. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst, bleibt aber mit 1,1410 nach 1,1421 am Vorabend über der Marke von 1,14.
Zunächst rücken Einkaufsmanagerindizes aus der Schweiz und Europa sowie die EU-Inflation in den Blick. Am Nachmittag stehen dann in den USA mit dem ADP-Beschäftigungsbericht sowie dem ISM-Index ebenfalls spannende Daten im Kalender. Im Fokus steht auch das Treffen der Notenbanker im portugiesischen Sintra mit dem ersten internationalen Auftritt des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh.
Die Commerzbank rechnet zunächst nicht mit weiteren falkenhaften Überraschungen - denn um noch mehr Zinserhöhungen einzupreisen müssten die nächsten US-Daten ausserordentlich gut ausfallen. Und bei sinkenden Inflationsraten dürfte Warsh dann auch die Gelegenheit nutzen darauf hinzuweisen, dass der Leitzins auch wieder gesenkt werden könne.
awp-robot/dm/hr
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/CHF
|0.8090
|0.0009
|0.11
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9231
|
-0.01
|Türkische Lira
|
57.6981
|
-0.08
|Baht
|
41.2041
|
0.19
|Bitcoin - US Dollar
|
59145.9663
|
1.02
|Real
|
6.3996
|
-0.09
|US-Dollar
|
0.809
|
0.11
|Zloty
|
4.6591
|
0.03
|Euro - US Dollar
|
1.1409
|
-0.12
|Ripple - US Dollar
|
1.0489
|
1.01
|Forint
|
385.9316
|
0.16
|Bitcoin - Euro
|
51838.3047
|
1.05
|Ripple
|
1.1784
|
-1.04
|Rubel
|
97.2926
|
-0.11
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus - Hongkong im Feiertag
Die Märkte in Asien zeigen sich am Mittwoch stärker. Der heimische Aktienmarkt rutschte am Dienstag nach einem neuen Höchststand ins Minus. Der deutsche Leitindex legte hingegen kräftig zu. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen.