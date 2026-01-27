Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
27.01.2026 08:03:36
Devisen: Wenig Bewegung über Nacht - Franken neigt weiter zur Stärke
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat seine jüngsten Kursgewinne grösstenteils verteidigt. Am gestrigen Montag hatte der "sichere Hafen" sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Euro neue Höchststände erreicht und ist seither nur leicht von diesen Niveaus zurückgekommen.
Am Dienstagmorgen notiert das Dollar/Franken-Paar bei 0,7775 nachdem es am Vorabend zu 0,7763 gehandelt wurde. Im Tief am Montagnachmittag war das Paar bis auf 0,7731 gefallen. Auch gegenüber dem Euro gab der Franken in der Nacht etwas nach, das Euro/Franken-Paar steht zur Zeit bei 0,9232 (Vorabend 0,9221, Tiefpunkt Montagmorgen 0,9196)). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in der Nacht nur wenig bewegt, akztuell notiert das Paar bei 1,1874.
Der Blick der Märkte richtet sich derzeit auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.
awp-robot/an
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/CHF
|0.7775
|0.0003
|0.04
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9231
|
0.00
|Türkische Lira
|
55.8052
|
0.00
|Baht
|
39.9949
|
-0.24
|Bitcoin - US Dollar
|
88199.3723
|
-0.12
|Real
|
6.7918
|
-0.05
|US-Dollar
|
0.7775
|
0.04
|Zloty
|
4.5577
|
0.03
|Euro - US Dollar
|
1.1875
|
-0.03
|Ripple - US Dollar
|
1.8955
|
-0.47
|Forint
|
413.3231
|
0.06
|Bitcoin - Euro
|
74285.2157
|
-0.10
|Ripple
|
0.6787
|
0.47
|Rubel
|
98.4128
|
-0.05
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich an die Nulllinie vor. Der deutsche Leitindex konnte in die Gewinnzone vorrücken.