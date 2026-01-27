Devisen: Wenig Bewegung über Nacht - Franken neigt weiter zur Stärke

Anzeige

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat seine jüngsten Kursgewinne grösstenteils verteidigt. Am gestrigen Montag hatte der "sichere Hafen" sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Euro neue Höchststände erreicht und ist seither nur leicht von diesen Niveaus zurückgekommen.

Am Dienstagmorgen notiert das Dollar/Franken-Paar bei 0,7775 nachdem es am Vorabend zu 0,7763 gehandelt wurde. Im Tief am Montagnachmittag war das Paar bis auf 0,7731 gefallen. Auch gegenüber dem Euro gab der Franken in der Nacht etwas nach, das Euro/Franken-Paar steht zur Zeit bei 0,9232 (Vorabend 0,9221, Tiefpunkt Montagmorgen 0,9196)). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in der Nacht nur wenig bewegt, akztuell notiert das Paar bei 1,1874.

Der Blick der Märkte richtet sich derzeit auf die US-Notenbank Fed, die heute ihre zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt. Beobachter rechnen nicht damit, dass es zu weiteren Zinssenkungen kommt. Dennoch könnte das Treffen Impulse liefern, da möglicherweise erste Hinweise oder sogar eine Ankündigung zur künftigen Besetzung des Fed-Vorsitzes erfolgen könnten.

