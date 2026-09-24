US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
24.09.2026 21:12:37
Devisen: Wenig Bewegung im späten Geschäft - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Zürich (awp) - Der Handel an den Devisenmärkten verlief am Abend in ruhigen Bahnen. Die hohen Ölpreise stützen dabei den US-Dollar.
Am frühen Abend blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8282. Kurz vor Börsenschluss in Europa war das Paar fast bis auf die Marke von 0,83 vorgerückt, fiel dann aber wieder etwas dahinter zurück.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1373 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9420 mehr oder weniger auf der Stelle.
Gestützt wurde der US-Dollar vor allem von den weiterhin hohen Ölpreisen. Dies hat laut Händlern bei Anlegern die Erwartungen an weiter Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed genährt.
Überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland gaben dagegen nur kurzzeitig Rückenwind für den Euro. In der grössten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Stimmung im Ifo-Geschäftsklima aufgehellt. Der Effekt verpuffte jedoch bald wieder.
awp-robot/
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|158.9050
|0.5910
|0.37
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.942
|
0.25
|Türkische Lira
|
58.9871
|
-0.38
|Baht
|
40.4371
|
-0.15
|Bitcoin - US Dollar
|
84383.9604
|
0.02
|Real
|
6.2728
|
0.17
|US-Dollar
|
0.8283
|
0.40
|Zloty
|
4.6508
|
-0.23
|Euro - US Dollar
|
1.1374
|
-0.09
|Ripple - US Dollar
|
1.528
|
1.95
|Forint
|
388.834
|
-0.05
|Bitcoin - Euro
|
74182.8678
|
0.07
|Ripple
|
0.7904
|
-2.13
|Rubel
|
102.6079
|
-0.12
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Dow tiefer - US-Techwerte stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.