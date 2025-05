Devisen: Wenig Bewegung - Franken leicht stärker

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken zeigt sich am Mittwoch gegenüber US-Dollar und Euro leicht fester. Am Markt verweisen Teilnehmer darauf, dass beim Dollar nach den neusten US-Inflationsdaten eine leichte Korrektur eingesetzt habe.

Der Greenback wird zurzeit bei 0,8386 Franken gehandelt, nachdem er am Vortag über weite Strecken oberhalb von 84 Rappen lag. Derweil kostet der Euro am Mittwochmorgen 0,9382 Franken nach 0,9402 Franken am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in der Nacht kaum bewegt und notiert aktuell bei 1,1188 Dollar.

Der Devisenhandel am Mittwoch dürfte weiter von politischen Nachrichten dominiert werden; relevante Konjunkturdaten stehen weder dies- noch jenseits des Atlantiks an. Neben möglichen Nachrichten über Handelsdeals könnten etwaige Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Kurse beeinflussen, schrieb die Helaba in ihrem Morgenkommentar.

Zudem könnten Wortmeldungen verschiedener Vertreter der Notenbanken die Kurse bewegen. "Wir rechnen aber nicht damit, dass es seitens der US-Notenbank Fed Intensionen geben wird, die Zinssenkungsspekulationen wieder anzuheizen."

awp-robot/