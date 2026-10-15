Devisen: Warten auf die nächsten US-Preisdaten

Zürich (awp) - Nach dem sehr volatilen Vortag bewegen sich die wichtigsten Währungspaare am Donnerstag nur wenig von der Stelle. Höher als erwartet ausgefallene US-Konsumentenpreise hatten den US-Dollar zur Wochenmitte zunächst merklich aufwerten und die Zinserwartungen steigen lassen.

Im weitern Verlauf kam es dann aber zu einer regelrechten Kehrtwende und der Greenback hat seine Gewinne mittlerweile wieder abgegeben. Auch die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed haben sich merklich beruhigt. Laut dem FedWatch-Tool der CME Goup geht der Markt aktuell von einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Zinsen Ende Oktober nicht verändert werden.

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So kostet das Dollar/Franken-Paar aktuell 0,8292 und bewegt sich damit wieder unter der 83-Rappen-Marke. Am Mittwoch war es im Hoch bis knapp unter 84 Rappen angestiegen. Auch der Euro kann gegenüber dem US-Dollar Boden hinzugewinnen und kostet aktuell 1,1225. Hier war es nach den gestrigen Daten kurzzeitig bis auf 1,1113 abwärts gegangen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9308 mehr oder weniger auf der Stelle.

Im Handelsverlauf stehen den Märkten nun noch weitere US-Preis- und Konjunkturdaten bevor. Neben den US-Produzentenpreisen werden auch die US-Detailhandelsumsätze und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die allesamt für Bewegung sorgen könnten.

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