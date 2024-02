Devisen: US-Inflationsdaten setzen Euro und Franken deutlich unter Druck

NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Dienstag nach US-Inflationsdaten unter Druck geraten. Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,070 US-Dollar, nachdem es im Top des Tages noch knapp 1,08 gewesen waren.

Auch der Franken fiel nach den USA-Daten weiter zurück, nachdem er bereits am Morgen wegen der unerwartet gesunkenen Schweizer Inflation deutlich an Wert eingebüsst hatte und auf ein Mehrwochentief gesunken war. Das USD/CHF-Währungspaar kostete zuletzt 0,8874 nach 0,8762 am Morgen, was dem höchsten Wert (bzw. dem tiefsten Kurs des Frankens zum Dollar) seit Mitte November entspricht. Das EUR/CHF-Paar stieg derweil auf zuletzt 0,9500 von 0,9436 am frühen Morgen.

Der Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten hatte sich zu Jahresbeginn nur moderat abgeschwächt und der Hoffnung auf sinkende Leitzinsen einen Dämpfer versetzt. Dies gab dem US-Dollar zu anderen wichtigen Währungen Auftrieb. Die Jahresinflationsrate fiel von 3,4 Prozent im Vormonat auf 3,1 Prozent im Januar. Analysten hatten einen Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet.

Die Zahlen sind von hoher Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Sie hatte ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten auf erhöhtem Niveau stabil gehalten. An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr deutliche Zinssenkungen erwartet. Notenbanker aus der Fed haben solche Erwartungen mit Verweis auf die ungewisse Inflationsentwicklung zuletzt gedämpft. Höhe Zinsen machen eine Währung für Anleger tendenziell attraktiver.

Der Trend zur Entspannung der Inflation sei fast zum Erliegen gekommen, kommentierte die Landesbank Baden-Württemberg. Die Daten seien ein weiterer herber Dämpfer für jegliche Hoffnungen, dass die US-Notenbank ihre Zinsen schnell senken werde, heisst es in einem Kommentar. "Wir erwarten die geldpolitische Kehrwende derzeit nicht vor Juni."

