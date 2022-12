Devisen: US-Dollar verliert Gewinne zum Euro und Franken grösstenteils wieder

Der Dollar hat die zwischenzeitlich eingefahrenen Wertsteigerungen gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken am Freitag im Verlauf des Abends wieder fast vollständig eingebüsst. Zuletzt wurde das Euro-Dollar -Währungspaar bei 1,0531 Dollar gehandelt. Nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht war der Euro gegenüber dem Dollar zunächst bis auf 1,0428 Dollar gefallen, legte anschliessend aber wieder zu.

Gegenüber dem Franken war der Dollar im Hoch kurzzeitig bis auf 0,944 hochgestiegen, nachdem er am Vormittag noch deutlich unter der Marke von 0,94 tendiert hatte. Zuletzt wurde er allerdings mit 0,9381 bereits wieder darunter gehandelt. Beim Euro-Franken-Paar gab es hingegen wenig Bewegung. Der Kurs lag am späteren Abend bei 0,9876 nur leicht höher als am Nachmittag mit 0,9861.

Am Nachmittag erhielt der Dollar mit der Veröffentlichung von robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt vorübergehend Auftrieb, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Im November ist die Zahl der Beschäftigten in der grössten Volkswirtschaft der Welt deutlich stärker gestiegen als am Markt erwartet worden war.

Die Arbeitslosenquote verharrte auf niedrigem Niveau, während die Stundenlöhne doppelt so stark wie erwartet zulegten. Der Arbeitsmarktbericht liefert der US-Notenbank Fed Spielräume, um weiter entschlossen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

NEW YORK (awp international)