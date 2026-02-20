Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.02.2026 21:09:56

Devisen: US-Dollar nach Gerichtsentscheid zu US-Zollpolitik kaum verändert

Zürich (awp) - Am Freitag hat sich der US-Dollar zum Euro im Nachgang zur Zollentscheidung des US Supreme Courts und der Reaktion der US-Regierung nicht entscheidend bewegt. Der Greenback büsste zwar an Wert ein, jedoch hielten sich die Abgaben in Grenzen.

Im späten US-Devisenhandel notiert der Euro bei 1,1783 Dollar und damit auf dem Niveau vom späten europäischen Geschäft. Zum Schweizer Franken geht der Dollar mit 0,7756 etwas tiefer um. Das Euro/Franken-Paar tritt indes bei Kursen von 0,9136 mehr oder weniger auf der Stelle.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Verfassungswidrig sei der Bezug auf ein Notstandsgesetz.

Trump will nach dem Urteil gegen die von ihm verhängten Zölle nun andere Wege gehen. Er werde Alternativen nutzen, mit denen er mehr Geld einnehmen werde, sagte Trump in Washington. So werde er heute noch eine Anordnung unterschreiben, um unter Berufung auf eine andere gesetzliche Grundlage einen weltweiten zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen.

awp-robot/mk/

