Devisen: US-Dollar legt zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstag im US-Handel sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken an Wert gewonnen. So wird die Gemeinschaftswährung Euro zum Dollar derzeit zu 1,0444 nach 1,0456 Dollar am späten Nachmittag gehandelt.

Zum Franken notiert der "Greenback" nun mit 0,9037 Franken etwas höher als am späten Nachmittag, als er 0,9018 Franken kostete. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9438 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Derzeit bestimmt die Geopolitik den Kurs am Devisenmarkt. In Saudi-Arabien diskutierten der russische Aussenminister Sergej Lawrow und sein US-Amtskollege Marco Rubio über den Ukraine-Krieg. "Hochrangige Teams" würden ihre Arbeit aufnehmen, um den Konflikt "auf eine Weise zu beenden, die dauerhaft, nachhaltig und für alle Seiten akzeptabel" sei, hiess es in einer Erklärung der USA.

Die veränderte Sicherheitslage wird nach Einschätzung von Experten den Staaten der Eurozone über Jahre hinweg keine Begrenzung von Haushaltsdefiziten und Schuldenständen mehr zulassen. Europa stehe vor immensen politischen Herausforderungen, was eher gegen einen steigenden Eurokurs spreche.

awp-robot/mk/