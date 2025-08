Devisen: US-Dollar legt Pause ein - Euro kann sich nicht erholen

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt haben sich die wichtigsten Währungspaare am Donnerstagabend kaum bewegt. Damit legte der US-Dollar eine Verschnaufpause ein, nachdem er am Vortag kräftig zugelegt hatte. Auch der Euro konnte sich von den am Vortag erlittenen Einbussen nicht erholen.

Die europäische Gemeinschaftswährung bewegt sich am Abend gegenüber dem US-Dollar kaum, wie das stabile Kursniveau von 1,1428 zeigt. Gegenüber dem Franken verlor der Dollar leicht an Boden und bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8122.

Die Märkte warteten auf die Ankündigung der ab 1. August geltenden US-Strafzölle für viele Länder. Händler verwiesen zudem auf eine gewisse Zurückhaltung der Märkte vor neuen US-Konjunkturdaten am Freitag. Der Franken wiederum konnte als sicherer Hafen moderat profitieren.

awp-robot/to